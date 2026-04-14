ПФУ неправильно застосував показник зарплати: суд зобов’язав перерахувати пенсію та виплатити 10 пенсій допомоги

Запорізький окружний адміністративний суд розглянув справу щодо правомірності дій органу ПФУ при призначенні пенсії за віком та виплати одноразової грошової допомоги.

Запорізький окружний адміністративний суд розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу за позовом фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області. Предметом спору стала правомірність бездіяльності відповідача при призначенні пенсії за віком, зокрема щодо визначення показника середньої заробітної плати, а також питання виплати одноразової грошової допомоги.

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогами про визнання протиправною бездіяльності органу Пенсійного фонду у зв’язку з незастосуванням при призначенні пенсії за віком показника середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а також про зобов’язання здійснити відповідний перерахунок пенсії та виплату недоотриманих сум з моменту звернення. Окремо заявлено вимоги щодо визнання протиправною бездіяльності у частині невиплати одноразової грошової допомоги у розмірі десяти місячних пенсій та зобов’язання здійснити таку виплату.

Обґрунтовуючи позов, позивач зазначив, що раніше йому було призначено пенсію за вислугу років відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення, однак у подальшому він звернувся із заявою про призначення пенсії за віком відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. На думку позивача, під час призначення пенсії за віком орган Пенсійного фонду неправомірно застосував показник середньої заробітної плати за попередні періоди (2014–2016 роки), тоді як відповідно до вимог закону мав бути застосований показник за три роки, що передують зверненню, а саме 2023–2025 роки. Також позивач вважав протиправною відмову у виплаті одноразової грошової допомоги.

Відповідач заперечував проти задоволення позову, посилаючись на те, що у даному випадку відбулося не первинне призначення пенсії, а переведення з одного виду пенсії на інший, у зв’язку з чим показник середньої заробітної плати повинен залишатися незмінним. Крім того, відповідач вказував на відсутність у позивача права на отримання одноразової грошової допомоги з огляду на факт призначення пенсії за вислугу років у минулому.

Судом встановлено, що позивачу було призначено пенсію за вислугу років у 2011 році, а у 2026 році він вперше звернувся за призначенням пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому при обчисленні пенсії було застосовано показник середньої заробітної плати за 2014–2016 роки. Також встановлено, що після призначення пенсії за вислугу років її виплата була припинена, і фактично така пенсія позивачем не отримувалася.

Позиція та рішення суду

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам, суд виходив із конституційних гарантій права на соціальний захист та положень законодавства у сфері пенсійного забезпечення. Суд звернув увагу на те, що законодавство про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачає застосування при обчисленні пенсії показника середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення.

Суд дійшов висновку, що у спірних правовідносинах мало місце не переведення з одного виду пенсії на інший у межах одного закону, а саме призначення нового виду пенсії за іншим нормативним актом. У зв’язку з цим положення щодо незмінності показника середньої заробітної плати при переведенні не підлягають застосуванню. Відтак, орган Пенсійного фонду був зобов’язаний застосувати показник середньої заробітної плати за 2023–2025 роки.

Суд також врахував правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких у випадках переходу з пенсії за вислугу років, призначеної за іншим законом, до пенсії за віком має місце саме нове призначення пенсії, а не переведення.

Щодо вимог про виплату одноразової грошової допомоги суд зазначив, що право на таку допомогу пов’язується не з фактом призначення іншого виду пенсії, а з фактом отримання особою будь-якої пенсії до моменту призначення пенсії за віком. Оскільки встановлено, що пенсія за вислугу років була призначена, але її виплата була припинена і фактично позивачем не отримувалася, підстав для відмови у виплаті допомоги не вбачається.

У результаті суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позову у повному обсязі. Визнано протиправною бездіяльність органу Пенсійного фонду щодо незастосування належного показника середньої заробітної плати та невиплати одноразової допомоги, зобов’язано здійснити перерахунок пенсії із застосуванням відповідних показників, виплатити недоотримані суми та грошову допомогу, а також стягнуто судові витрати на користь позивача.

