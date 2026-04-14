ПФУ неправильно применил показатель зарплаты: суд обязал перечислить пенсию и выплатить 10 пенсий пособия

Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело о правомерности действий органа ПФУ при назначении пенсии по возрасту и выплаты единовременного пособия.

Запорожский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве административное дело по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Запорожской области. Предметом спора стала правомерность бездействия ответчика при назначении пенсии по возрасту, в частности относительно определения показателя средней заработной платы, а также вопрос выплаты единовременной денежной помощи.

Суть дела

Истец обратился в суд с требованиями о признании противоправным бездействия органа Пенсионного фонда в связи с неприменением при назначении пенсии по возрасту показателя средней заработной платы в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, а также об обязании осуществить соответствующий перерасчет пенсии и выплату недополученных сумм с момента обращения. Отдельно заявлены требования о признании противоправным бездействия в части невыплаты единовременной денежной помощи в размере десяти месячных пенсий и обязании осуществить такую выплату.

Обосновывая иск, истец отметил, что ранее ему была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, однако в дальнейшем он обратился с заявлением о назначении пенсии по возрасту в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании. По мнению истца, при назначении пенсии по возрасту орган Пенсионного фонда неправомерно применил показатель средней заработной платы за предыдущие периоды (2014–2016 годы), тогда как в соответствии с требованиями закона должен был быть применен показатель за три года, предшествующих обращению, а именно 2023–2025 годы. Также истец считал противоправным отказ в выплате единовременной денежной помощи.

Ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что в данном случае имело место не первичное назначение пенсии, а перевод с одного вида пенсии на другой, в связи с чем показатель средней заработной платы должен оставаться неизменным. Кроме того, ответчик указывал на отсутствие у истца права на получение единовременной денежной помощи с учетом факта назначения пенсии за выслугу лет в прошлом.

Судом установлено, что истцу была назначена пенсия за выслугу лет в 2011 году, а в 2026 году он впервые обратился за назначением пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При этом при исчислении пенсии был применен показатель средней заработной платы за 2014–2016 годы. Также установлено, что после назначения пенсии за выслугу лет ее выплата была прекращена, и фактически такая пенсия истцом не получалась.

Позиция и решение суда

Давая правовую оценку установленным обстоятельствам, суд исходил из конституционных гарантий права на социальную защиту и положений законодательства в сфере пенсионного обеспечения. Суд обратил внимание на то, что законодательство об общеобязательном государственном пенсионном страховании предусматривает применение при исчислении пенсии показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих году обращения.

Суд пришел к выводу, что в спорных правоотношениях имело место не перевод с одного вида пенсии на другой в пределах одного закона, а именно назначение нового вида пенсии по другому нормативному акту. В связи с этим положения о неизменности показателя средней заработной платы при переводе не подлежат применению. Следовательно, орган Пенсионного фонда был обязан применить показатель средней заработной платы за 2023–2025 годы.

Суд также учел правовые выводы Верховного Суда, согласно которым в случаях перехода с пенсии за выслугу лет, назначенной по другому закону, на пенсию по возрасту имеет место именно новое назначение пенсии, а не перевод.

Что касается требований о выплате единовременной денежной помощи, суд указал, что право на такую помощь связывается не с фактом назначения другого вида пенсии, а с фактом получения лицом какой-либо пенсии до момента назначения пенсии по возрасту. Поскольку установлено, что пенсия за выслугу лет была назначена, но ее выплата была прекращена и фактически истцом не получалась, оснований для отказа в выплате помощи не усматривается.

В результате суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в полном объеме. Признано противоправным бездействие органа Пенсионного фонда относительно неприменения надлежащего показателя средней заработной платы и невыплаты единовременной помощи, обязано осуществить перерасчет пенсии с применением соответствующих показателей, выплатить недополученные суммы и денежную помощь, а также взысканы судебные расходы в пользу истца.

