Політика не допустили до участі у виборах, він заявив про дискримінацію — ЄСПЛ розглянув справу

Європейський суд з прав людини розглянув ситуацію, коли Центральна виборча комісія відхилила кандидатуру політика, оскільки він не відповідав законодавчим вимогам.

Як вказали у Комітеті НААУ з питань трудового права, рішення Європейського суду з прав людини у справі «Begić v. Bosnia and Herzegovina» (No. 2) має важливе значення для України, особливо в контексті забезпечення рівності політичних прав і недискримінації. Суд чітко підтвердив, що будь-які обмеження участі особи у виборчому процесі, засновані на ідентичності, зокрема етнічній належності, є несумісними з принципами демократичного суспільства, якщо вони не мають об'єктивного та розумного виправдання. Навіть якщо такі обмеження закріплені на рівні конституційних норм, це не звільняє державу від обов'язку забезпечувати реальну рівність прав.

«ЄСПЛ наголошує, що навіть формально нейтральні правила можуть мати дискримінаційний ефект, якщо вони призводять до виключення певних категорій осіб із процесу прийняття рішень. У багатонаціональному суспільстві, яким є Україна, це набуває особливої ваги. Суд також підкреслив, що дискримінація за етнічною ознакою є однією з найбільш чутливих форм порушення прав людини і практично не може бути виправдана. У сучасних умовах, з огляду на війну, внутрішнє переміщення та необхідність збереження соціальної єдності, Україна має бути особливо обережною у формуванні політик, які можуть навіть опосередковано створювати нерівність. У підсумку справа Begić демонструє, що політичні права – це не привілей, який може бути обмежений політичними компромісами, а фундаментальна складова демократичного ладу», - вказали у НААУ.

Рішення ЄСПЛ у справі «BEGIĆ ПРОТИ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ» (№2) (заява №16613/23) від 3.02.2026 стосується загальної заборони дискримінації, а саме неможливість балотуватися на посаду президента / віцепрезидента Федерації Боснії і Герцеговини без декларування належності до «конституційних народів» є дискримінацією, яка не має об'єктивного та розумного виправдання.

Факти справи.

Заявник є високопоставленим чиновником Демократичного фронту та членом Палати представників Парламентської асамблеї Боснії та Герцеговини. Він не заявляє про приналежність до жодного з «конституційних народів» (осіб, які заявляють про приналежність до боснійців, хорватів та сербів) і, отже, належить до конституційної категорії «інші» (для отримання додаткової інформації про ці категорії див. «Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina» [GC], nos. 27996/06 та 34836/06, § 11, ECHR 2009).

«6. Троє делегатів до Палати народів Федерації, що належали до категорії «інші», висунули заявника на посаду президента / віцепрезидента Федерації. 2 лютого 2023 року Центральна виборча комісія відхилила його кандидатуру, оскільки вона не відповідала законодавчим вимогам. Слід зазначити, що заявника не висунули 11 делегатів, які належали до фракцій народів-засновників Палати народів Федерації, а сам заявник не заявляв про приналежність до жодного з народів-засновників».

Відтак Центральна виборча комісія відхилила її, оскільки він не був висунутий представниками «конституційних народів» і сам не декларував етнічну належність. Суд Боснії і Герцеговини підтримав це рішення. Конституційний суд визнав порушення за Протоколом №12 (дискримінація), але не застосував статтю 3 Протоколу №1.

Оцінка Суду

«30. Немає сумнівів, що державні органи не можуть подавати заяви через осіб, які їх складають або представляють (див. справу «Демірбаш та інші проти Туреччини» (рішення), №1093/08 та 18 інших, 9 листопада 2010 р.). З огляду на це Суд вважає, що права та свободи, на які посилається цей заявник, стосуються його особисто і не можуть бути приписані Парламентській асамблеї Боснії та Герцеговини як інституції (див. «Forcadell i Lluis та інші проти Іспанії» (рішення), №75147/17, § 19, 7 травня 2019 р.). Відповідно, заявник мав право подати цю скаргу.

31. Із цього випливає, що ця скарга є сумісною ratione personae з положеннями Конвенції у значенні статті 35 § 3 (a) Конвенції. Суд відхиляє заперечення, висунуте Урядом із цього приводу.

(b) Статус потерпілого (підстави, наведені урядом)

32. Відповідно до усталеної судової практики Суду, щоб претендувати на статус «потерпілого» від порушення прав, закріплених у Конвенції або протоколах до неї, особа повинна бути «безпосередньо зачеплена» спірним заходом. Отже, Конвенція не передбачає порушення колективного позову щодо тлумачення прав, викладених у ній, і не дозволяє заявникам скаржитися на положення національного законодавства лише тому, що вони вважають, не будучи безпосередньо зачепленими ним, що воно може суперечити Конвенції. Однак заявники можуть стверджувати, що закон порушує їхні права, за відсутності індивідуального заходу щодо його виконання, якщо вони належать до категорії осіб, які ризикують зазнати прямого впливу від законодавства, або якщо від них вимагається або змінити свою поведінку, або ризикувати бути притягнутими до відповідальності. З огляду на це, щоб заявник міг стверджувати, що є жертвою за таких обставин, він повинен надати обґрунтовані та переконливі докази ймовірності того, що відбудеться порушення, яке торкнеться його особисто; простих підозр або припущень у цьому відношенні недостатньо (див. справу Kovačević, згадану вище, §§ 166 – 171, з подальшими посиланнями).

33. Що стосується цієї справи, то хоча Центральна виборча комісія й відхилила висунення заявника, посилаючись на різні підстави (див. вище, п. 6 ), Конституційний суд визнав етнічну приналежність заявника вирішальною в цьому питанні (див. вище, п. 9 ). Дійсно, внутрішнє законодавство за своєю суттю виключає тих, хто не заявляє про приналежність до жодного з народів-засновників, таких як заявник, з участі у виборах на посади президента та віцепрезидентів Федерації. Текст статті IV.B.2 Конституції Федерації не залишає сумнівів із цього приводу (див. пункт 11 вище). Тому Суд не бачить підстав відходити від висновку Конституційного суду.

34. Щодо аргументу Уряду про те, що заявник, як член парламенту, міг би ініціювати будь-які законодавчі зміни, які він вважав за необхідні, Суд вважає його нерелевантним. Навіть припустивши, що члени Державного парламенту, такі як заявник, мали повноваження ініціювати зміни до конституцій суб'єктів, заявник явно не міг би прийняти такі поправки самостійно (порівняйте справу «Паша та Еркан Ерол проти Туреччини», №51358/99, §§ 19 – 22, 12 грудня 2006 р., у якій Суд постановив, що заявник не міг вважатися жертвою, оскільки він був частково відповідальним за передбачуване порушення).

35. Суд дійшов висновку, що заявник може вважати себе жертвою передбачуваного порушення у значенні статті 34 Конвенції. Тому він відхиляє заперечення, висунуте Урядом із цього приводу.

(c) Зловживання правом на індивідуальну скаргу

36. Стаття 35 § 3 (a) Конвенції дозволяє Суду визнати неприйнятним будь-яке індивідуальне звернення, яке він вважає «зловживанням правом на індивідуальне звернення», але застосування цього положення є «винятковим процесуальним заходом» (див. «Zambrano проти Франції» (рішення), №41994/21, § 33, 21 вересня 2021 р.). Суд постановив, що для встановлення такого «зловживання» з боку заявника відповідна поведінка має не лише явно суперечити меті права на подання скарги, а й перешкоджати належному функціонуванню Суду або належному проведенню розгляду справи в ньому (там само, § 34).

37. Що стосується конкретних тверджень Уряду, Суд уже розглядав, що подання заяви з метою публічності або політичної пропаганди саме собою не становить зловживання правом на подання заяви (див. «Lawless проти Ірландії», №332/57, звіт Комісії від 19 грудня 1959 р., Серія B, 1960-61, с. 50, та «Miroļubovs and Others v. Latvia», №798/05, § 65, 15 вересня 2009 р.; див. також справу Kovačević, цитовану вище, § 111, де Суд наголосив, що він ніколи не відмовлявся розглядати справу, подану до нього, лише тому, що вона мала політичні наслідки). Що ще важливіше, ніщо не вказує на те, що заявник мав безвідповідальне та легковажне ставлення до провадження, яке перебуває на розгляді в Суді (див. справу «Грузинська партія праці проти Грузії» (рішення), №9103/04, 22 травня 2007 р.), або що він навмисно намагався підірвати механізм Конвенції та функціонування Суду (на відміну від справи «Замбрано», цитованої вище, § 38).

38. Щодо зауважень заявника про те, що виконувач обов'язків уповноваженого не мав офіційних повноважень представляти уряд, Суд повторно зазначає, що скарга дійсно може бути відхилена як зловживання правом на подання петиції у значенні статті 35 § 3 (а) Конвенції, якщо заявник використовував особливо образливу, зневажливу, загрозливу або провокаційну мову – незалежно від того, чи це було спрямовано проти уряду-відповідача, його агента, органів влади держави-відповідача, самого Суду, його суддів, його Секретаріату або його членів. Однак недостатньо того, що мова заявника була різкою, полемічною або саркастичною; щоб вважатися зловживанням, вона повинна виходити за межі нормальної, громадянської та законної критики (див. «Zhdanov and Others v. Russia», №№12200/08 та 2 інші, § 80, 16 липня 2019 р.). Суд вважає, що зауваження заявника не перевищували допустимих меж настільки, щоб це виправдовувало відхилення заяви на цій підставі. Як і у справі Ковачевича (цитованій вище, § 136), Суд не вбачає проблеми як такої у запереченнях заявника щодо правового статусу виконувачів обов'язків агентів, з огляду на те, що повноваження виконувачів обов'язків агентів були предметом судового розгляду у національних судах та оскаржувалися різними високопосадовцями чи органами влади.

Уряд також посилався в цьому зв'язку на зауваження інших осіб (зокрема, заявника у справі «Ковачевич», згаданій вище). Однак самого заявника не можна вважати відповідальним за них. Суд ще раз наголошує, що пряма відповідальність заявника завжди має бути встановлена з достатньою впевненістю, а самої лише підозри недостатньо для відхилення заяви як зловживання правом на індивідуальне звернення відповідно до статті 35 § 3 Конвенції (див. справу «Замбрано», згадану вище, § 33).

39. Нарешті, три заяви, подані заявником до Суду, не є зловмисними і явно не створили для Суду зайвої роботи, несумісної з його реальними функціями відповідно до Конвенції (див. справу «Петровіч проти Сербії» (рішення), №56551/11, 18 жовтня 2011 р.).

40. З огляду на вищезазначене це заперечення, висунуте Урядом, також має бути відхилене.

B. Суть справи

47. Заявник стверджував, що його неправомочність балотуватися на посаду президента / віцепрезидента Федерації становила дискримінацію за ознакою його етнічного / національного походження.

49. Суд нагадує, що значення терміна «дискримінація» у статті 1 Протоколу №12 мало бути ідентичним тому, що міститься у статті 14 Конвенції (див. справу «Седжіч та Фінчі», цитовану вище, § 55). З огляду на це Суд не бачить підстав відходити від тлумачення поняття «дискримінація», сформованого у практиці щодо статті 14 Конвенції, у разі застосування цього ж терміна у статті 1 Протоколу №12.

50. Щоб питання підпадало під дію статті 14 Конвенції, має бути різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних або відповідним чином схожих ситуаціях (див., серед багатьох інших авторитетних джерел, справу «Молла Салі проти Греції» [GC], №20452/14, § 133, 19 грудня 2018 р.). Різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних або істотно схожих ситуаціях, вважатиметься дискримінаційною лише в тому випадку, якщо вона не має об'єктивного та розумного обґрунтування – іншими словами, якщо вона не переслідує «законної мети» або якщо не існує «розумного співвідношення між застосованими засобами та метою, яку прагнуть досягти» (там само, § 135). Обсяг свободи розсуду Договірної Сторони у цій сфері буде варіюватися залежно від обставин, предмета та контексту (там само, § 136).

51. Дискримінація за етнічним походженням особи є особливо тяжким видом дискримінації і з огляду на її небезпечні наслідки вимагає від органів влади особливої пильності та рішучої реакції (див. справу «Начова та інші проти Болгарії» [Велика палата], №№43577/98 та 43579/98, § 145, ECHR 2005-VII, та Sejdić та Finci, цитовані вище, § 43). Із цієї причини, коли різниця в поводженні ґрунтується на етнічній приналежності, поняття об'єктивного та розумного обґрунтування має тлумачитися якомога суворіше. Суд також постановив, що жодна різниця в поводженні, яка ґрунтується виключно або значною мірою на етнічному походженні особи, не може бути об'єктивно виправдана в сучасному демократичному суспільстві, побудованому на засадах плюралізму та поваги до різних культур (див. справу «Сейдич та Фінчі», згадану вище, § 44, з подальшими посиланнями).

52. У цій справі Конституційний суд визнав, що неможливість заявника брати участь у виборах президента та віцепрезидентів Федерації становила різницю на підставі етнічного походження та не мала об'єктивного та розумного обґрунтування (див. пункт 9 вище). Суд не бачить жодних підстав не погоджуватися з висновком Конституційного суду. Дійсно, він констатував порушення статті 1 Протоколу №12 у низці подібних справ (див., наприклад, справу «Седжіч та Фінчі», цитовану вище, §§ 52 – 56, та справу «Зорніч проти Боснії та Герцеговини», №3681/06, §§ 34 – 37, 15 липня 2014 р.).

53. Викладені вище міркування є достатніми для того, щоб Суд міг дійти висновку про порушення статті 1 Протоколу №12 до Конвенції.

Із цих причин Суд одноголосно визнає скаргу за статтею 1 Протоколу №12 до Конвенції прийнятною, а решту заяви – неприйнятною; визнає, що мало місце порушення статті 1 Протоколу №12 до Конвенції; встановлює, що визнання порушення саме собою становить достатнє справедливе відшкодування за будь-яку моральну шкоду, заподіяну заявнику; визнає

(a) що держава-відповідач має виплатити заявнику протягом трьох місяців з дати набрання рішенням законної сили відповідно до статті 44 § 2 Конвенції 10 000 євро (десять тисяч євро), які мають бути перераховані у валюту держави-відповідача за курсом, що діятиме на дату виплати, плюс будь-які податки, які можуть бути покладені на заявника, щодо витрат та видатків;

(b) що з моменту закінчення вищезазначених трьох місяців і до моменту виплати на зазначену суму нараховуються прості відсотки за ставкою, що дорівнює граничній ставці кредитування Європейського центрального банку протягом періоду прострочення, збільшеній на три процентні пункти».

