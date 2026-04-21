Политика не допустили к участию в выборах, он заявил о дискриминации — ЕСПЧ рассмотрел дело

Европейский суд по правам человека рассмотрел ситуацию, когда Центральная избирательная комиссия отклонила кандидатуру политика, поскольку он не соответствовал законодательным требованиям.

Заявитель утверждал, что его неправомочность баллотироваться на должность президента / вице-президента Федерации представляла собой дискриминацию по признаку его этнического / национального происхождения.

Как указали в Комитете НААУ по вопросам трудового права, решение Европейского суда по правам человека по делу «Begić v. Bosnia and Herzegovina» (No. 2) имеет важное значение для Украины, особенно в контексте обеспечения равенства политических прав и недискриминации. Суд четко подтвердил, что любые ограничения участия лица в избирательном процессе, основанные на идентичности, в частности этнической принадлежности, являются несовместимыми с принципами демократического общества, если они не имеют объективного и разумного оправдания. Даже если такие ограничения закреплены на уровне конституционных норм, это не освобождает государство от обязанности обеспечивать реальное равенство прав.

«ЕСПЧ подчеркивает, что даже формально нейтральные правила могут иметь дискриминационный эффект, если они приводят к исключению определенных категорий лиц из процесса принятия решений. В многонациональном обществе, которым является Украина, это приобретает особое значение. Суд также подчеркнул, что дискриминация по этническому признаку является одной из наиболее чувствительных форм нарушения прав человека и практически не может быть оправдана. В современных условиях, с учетом войны, внутреннего перемещения и необходимости сохранения социальной сплоченности, Украина должна быть особенно осторожной при формировании политик, которые могут даже косвенно создавать неравенство. В итоге дело Begić демонстрирует, что политические права — это не привилегия, которая может быть ограничена политическими компромиссами, а фундаментальная составляющая демократического строя», — указали в НААУ.

Решение ЕСПЧ по делу «BEGIĆ ПРОТИВ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ» (№2) (заявление №16613/23) от 3.02.2026 касается общего запрета дискриминации, а именно невозможность баллотироваться на должность президента / вице-президента Федерации Боснии и Герцеговины без декларирования принадлежности к «конституционным народам» является дискриминацией, которая не имеет объективного и разумного оправдания.

Факты дела

Заявитель является высокопоставленным чиновником Демократического фронта и членом Палаты представителей Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины. Он не заявляет о принадлежности ни к одному из «конституционных народов» (лиц, заявляющих о принадлежности к боснийцам, хорватам и сербам) и, следовательно, относится к конституционной категории «другие» (для получения дополнительной информации об этих категориях см. «Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina» [GC], nos. 27996/06 и 34836/06, § 11, ECHR 2009).

«6. Трое делегатов в Палату народов Федерации, относящиеся к категории «другие», выдвинули заявителя на должность президента / вице-президента Федерации. 2 февраля 2023 года Центральная избирательная комиссия отклонила его кандидатуру, поскольку она не соответствовала законодательным требованиям. Следует отметить, что заявителя не выдвинули 11 делегатов, принадлежащих к фракциям народов-основателей Палаты народов Федерации, а сам заявитель не заявлял о принадлежности ни к одному из народов-основателей».

Следовательно, Центральная избирательная комиссия отклонила ее, поскольку он не был выдвинут представителями «конституционных народов» и сам не декларировал этническую принадлежность. Суд Боснии и Герцеговины поддержал это решение. Конституционный суд признал нарушение по Протоколу №12 (дискриминация), но не применил статью 3 Протокола №1.

Оценка Суда

«30. Нет сомнений, что государственные органы не могут подавать заявления через лиц, которые их составляют или представляют (см. дело «Демирбаш и другие против Турции» (решение), №1093/08 и 18 других, 9 ноября 2010 г.). В этой связи Суд считает, что права и свободы, на которые ссылается данный заявитель, касаются его лично и не могут быть приписаны Парламентской ассамблее Боснии и Герцеговины как институции (см. «Forcadell i Lluis и другие против Испании» (решение), №75147/17, § 19, 7 мая 2019 г.). Соответственно, заявитель имел право подать эту жалобу.

31. Из этого следует, что данная жалоба совместима ratione personae с положениями Конвенции в значении статьи 35 § 3 (a) Конвенции. Суд отклоняет возражение, выдвинутое Правительством по этому поводу.

(b) Статус потерпевшего (основания, приведенные правительством)

32. В соответствии с устоявшейся судебной практикой Суда, чтобы претендовать на статус «потерпевшего» от нарушения прав, закрепленных в Конвенции или протоколах к ней, лицо должно быть «непосредственно затронуто» оспариваемой мерой. Следовательно, Конвенция не предусматривает нарушения коллективного иска относительно толкования прав, изложенных в ней, и не позволяет заявителям жаловаться на положения национального законодательства лишь потому, что они считают, не будучи непосредственно затронутыми им, что оно может противоречить Конвенции. Однако заявители могут утверждать, что закон нарушает их права, при отсутствии индивидуальной меры по его применению, если они принадлежат к категории лиц, которые рискуют подвергнуться прямому воздействию законодательства, или если от них требуется либо изменить свое поведение, либо рисковать быть привлеченными к ответственности. В этой связи, чтобы заявитель мог утверждать, что является жертвой при таких обстоятельствах, он должен представить обоснованные и убедительные доказательства вероятности того, что произойдет нарушение, которое затронет его лично; простых подозрений или предположений в этом отношении недостаточно (см. дело Kovačević, упомянутое выше, §§ 166 – 171, с дальнейшими ссылками).

33. Что касается настоящего дела, то хотя Центральная избирательная комиссия и отклонила выдвижение заявителя, ссылаясь на различные основания (см. выше, п. 6), Конституционный суд признал этническую принадлежность заявителя решающей в этом вопросе (см. выше, п. 9). Действительно, внутреннее законодательство по своей сути исключает тех, кто не заявляет о принадлежности ни к одному из народов-основателей, таких как заявитель, из участия в выборах на должности президента и вице-президентов Федерации. Текст статьи IV.B.2 Конституции Федерации не оставляет сомнений в этом отношении (см. пункт 11 выше). Поэтому Суд не видит оснований отступать от вывода Конституционного суда.

34. Что касается аргумента Правительства о том, что заявитель, как член парламента, мог бы инициировать любые законодательные изменения, которые он считал необходимыми, Суд считает его нерелевантным. Даже предположив, что члены Государственного парламента, такие как заявитель, имели полномочия инициировать изменения в конституции субъектов, заявитель явно не мог бы принять такие поправки самостоятельно (ср. дело «Паша и Эркан Эрол против Турции», №51358/99, §§ 19 – 22, 12 декабря 2006 г., в котором Суд постановил, что заявитель не мог считаться жертвой, поскольку он был частично ответственен за предполагаемое нарушение).

35. Суд пришел к выводу, что заявитель может считаться жертвой предполагаемого нарушения в значении статьи 34 Конвенции. Поэтому он отклоняет возражение, выдвинутое Правительством по этому поводу.

(c) Злоупотребление правом на индивидуальную жалобу

36. Статья 35 § 3 (a) Конвенции позволяет Суду признать неприемлемым любое индивидуальное обращение, которое он считает «злоупотреблением правом на индивидуальное обращение», однако применение этого положения является «исключительной процессуальной мерой» (см. «Zambrano против Франции» (решение), №41994/21, § 33, 21 сентября 2021 г.). Суд постановил, что для установления такого «злоупотребления» со стороны заявителя соответствующее поведение должно не только явно противоречить цели права на подачу жалобы, но и препятствовать надлежащему функционированию Суда или надлежащему ведению разбирательства в нем (там же, § 34).

37. Что касается конкретных утверждений Правительства, Суд уже отмечал, что подача заявления с целью публичности или политической пропаганды сама по себе не представляет злоупотребления правом на подачу заявления (см. «Lawless против Ирландии», №332/57, отчет Комиссии от 19 декабря 1959 г., Серия B, 1960-61, с. 50, и «Miroļubovs and Others v. Latvia», №798/05, § 65, 15 сентября 2009 г.; см. также дело Kovačević, упомянутое выше, § 111, где Суд подчеркнул, что он никогда не отказывался рассматривать дело, поданное к нему, лишь потому, что оно имело политические последствия). Что еще важнее, ничто не указывает на то, что заявитель имел безответственное и легкомысленное отношение к производству, находящемуся на рассмотрении в Суде (см. дело «Грузинская партия труда против Грузии» (решение), №9103/04, 22 мая 2007 г.), или что он намеренно пытался подорвать механизм Конвенции и функционирование Суда (в отличие от дела «Замбрано», упомянутого выше, § 38).

38. Что касается замечаний заявителя о том, что исполняющий обязанности уполномоченного не имел официальных полномочий представлять правительство, Суд вновь отмечает, что жалоба действительно может быть отклонена как злоупотребление правом на подачу петиции в значении статьи 35 § 3 (a) Конвенции, если заявитель использовал особо оскорбительный, уничижительный, угрожающий или провокационный язык — независимо от того, было ли это направлено против государства-ответчика, его агента, органов власти государства-ответчика, самого Суда, его судей, его Секретариата или его членов. Однако недостаточно того, что язык заявителя был резким, полемическим или саркастическим; чтобы считаться злоупотреблением, он должен выходить за пределы нормальной, гражданской и законной критики (см. «Zhdanov and Others v. Russia», №№12200/08 и 2 другие, § 80, 16 июля 2019 г.). Суд считает, что замечания заявителя не превышали допустимых пределов настолько, чтобы это оправдывало отклонение заявления на этом основании. Как и в деле Ковачевича (упомянутом выше, § 136), Суд не видит проблемы как таковой в возражениях заявителя относительно правового статуса исполняющих обязанности агентов, учитывая, что полномочия исполняющих обязанности агентов были предметом судебного рассмотрения в национальных судах и оспаривались различными высокопоставленными лицами или органами власти.

Правительство также ссылалось в этой связи на замечания других лиц (в частности, заявителя по делу «Ковачевич», упомянутому выше). Однако самого заявителя нельзя считать ответственным за них. Суд еще раз подчеркивает, что прямая ответственность заявителя всегда должна быть установлена с достаточной уверенностью, а одного лишь подозрения недостаточно для отклонения заявления как злоупотребления правом на индивидуальное обращение в соответствии со статьей 35 § 3 Конвенции (см. дело «Замбрано», упомянутое выше, § 33).

39. Наконец, три заявления, поданные заявителем в Суд, не являются злонамеренными и явно не создали для Суда излишней работы, несовместимой с его реальными функциями в соответствии с Конвенцией (см. дело «Петрович против Сербии» (решение), №56551/11, 18 октября 2011 г.).

40. С учетом вышеизложенного это возражение, выдвинутое Правительством, также должно быть отклонено.

B. Суть дела

47. Заявитель утверждал, что его неправомочность баллотироваться на должность президента / вице-президента Федерации представляла собой дискриминацию по признаку его этнического / национального происхождения.

49. Суд напоминает, что значение термина «дискриминация» в статье 1 Протокола №12 должно быть идентичным тому, что содержится в статье 14 Конвенции (см. дело «Сейдич и Финци», упомянутое выше, § 55). В этой связи Суд не видит оснований отступать от толкования понятия «дискриминация», сформированного в практике по статье 14 Конвенции, при применении того же термина в статье 1 Протокола №12.

50. Чтобы вопрос подпадал под действие статьи 14 Конвенции, должно иметь место различие в обращении с лицами, находящимися в аналогичных или соответствующим образом схожих ситуациях (см., среди многих других авторитетных источников, дело «Молла Сали против Греции» [GC], №20452/14, § 133, 19 декабря 2018 г.). Различие в обращении с лицами, находящимися в аналогичных или существенно схожих ситуациях, будет считаться дискриминационным лишь в том случае, если оно не имеет объективного и разумного обоснования — другими словами, если оно не преследует «законной цели» или если не существует «разумного соотношения между применяемыми средствами и целью, которую стремятся достичь» (там же, § 135). Объем свободы усмотрения Договаривающейся Стороны в этой сфере будет варьироваться в зависимости от обстоятельств, предмета и контекста (там же, § 136).

51. Дискриминация по этническому происхождению лица является особо тяжким видом дискриминации и, учитывая ее опасные последствия, требует от органов власти особой бдительности и решительной реакции (см. дело «Начова и другие против Болгарии» [Большая палата], №№43577/98 и 43579/98, § 145, ECHR 2005-VII, и «Сейдич и Финци», упомянутое выше, § 43). По этой причине, когда различие в обращении основано на этнической принадлежности, понятие объективного и разумного обоснования должно толковаться максимально строго. Суд также постановил, что никакое различие в обращении, основанное исключительно или в значительной степени на этническом происхождении лица, не может быть объективно оправдано в современном демократическом обществе, основанном на принципах плюрализма и уважения к различным культурам (см. дело «Сейдич и Финци», упомянутое выше, § 44, с дальнейшими ссылками).

52. В этом деле Конституционный суд признал, что невозможность заявителя участвовать в выборах президента и вице-президентов Федерации представляла собой различие на основании этнического происхождения и не имела объективного и разумного обоснования (см. пункт 9 выше). Суд не видит никаких оснований не соглашаться с выводом Конституционного суда. Действительно, он констатировал нарушение статьи 1 Протокола №12 в ряде подобных дел (см., например, дело «Сейдич и Финци», упомянутое выше, §§ 52 – 56, и дело «Зорнич против Боснии и Герцеговины», №3681/06, §§ 34 – 37, 15 июля 2014 г.).

53. Изложенные выше соображения являются достаточными для того, чтобы Суд мог прийти к выводу о нарушении статьи 1 Протокола №12 к Конвенции.

По этим причинам Суд единогласно

• признает жалобу по статье 1 Протокола №12 к Конвенции приемлемой, а остальную часть заявления — неприемлемой;

• признает, что имело место нарушение статьи 1 Протокола №12 к Конвенции;

• устанавливает, что признание нарушения само по себе представляет собой достаточную справедливую компенсацию за любой моральный вред, причиненный заявителю;

• постановляет

(a) что государство-ответчик должно выплатить заявителю в течение трех месяцев с даты вступления решения в законную силу в соответствии со статьей 44 § 2 Конвенции 10 000 евро (десять тысяч евро), которые должны быть переведены в валюту государства-ответчика по курсу, действующему на дату выплаты, плюс любые налоги, которые могут быть возложены на заявителя, в отношении расходов и издержек;

(b) что с момента истечения вышеуказанных трех месяцев и до момента выплаты на указанную сумму начисляются простые проценты по ставке, равной предельной ставке кредитования Европейского центрального банка в период просрочки, увеличенной на три процентных пункта».

