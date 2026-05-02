Суд зобов’язав Пенсійний фонд відновити доплату 2000 гривень попри перерахунок пенсії: деталі справи

Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав ПФУ відновити виплату щомісячної доплати у розмірі 2000 грн, визнавши протиправною відмову у її нарахуванні після перерахунку пенсії, проведеного на виконання судового рішення.

Тернопільський окружний адміністративний суд, розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу № 500/453/26 за позовом фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області, дослідив питання правомірності відмови у нарахуванні та виплаті щомісячної доплати до пенсії та обов’язку відповідача здійснити відповідні виплати.

Суть справи

Позивач звернувся до адміністративного суду з вимогами про визнання протиправною бездіяльності територіального органу Пенсійного фонду України щодо ненарахування та невиплати з 01.01.2026 щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2000 грн, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 №713 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», а також про зобов’язання здійснити відповідний перерахунок та виплату з урахуванням раніше виплачених сум.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України №2262-XII. Первинно до складу пенсійної виплати було включено щомісячну доплату у розмірі 2000 грн. Надалі, на виконання судового рішення, органом Пенсійного фонду проведено перерахунок пенсії на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення, після чого виплату зазначеної доплати припинено.

За результатами звернення позивача відповідач повідомив, що після проведеного перерахунку розмір пенсії збільшився понад суму встановленої доплати, у зв’язку з чим її подальша виплата не здійснюється, посилаючись на положення постанови №713 щодо випадків перегляду (перерахунку) пенсії після 01.03.2018.

Позивач не погодився з такою позицією, зазначаючи, що проведений перерахунок був здійснений не у зв’язку зі зміною складових грошового забезпечення або на підставі нормативно-правових актів, а виключно на виконання судового рішення з метою відновлення порушеного права на належний розмір пенсії.

Відповідач відзиву на позов не подав. Суд розглянув справу за наявними матеріалами.

Позиція та висновки суду

Суд, надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, виходив із положень Закону України №2262-XII, яким визначено порядок пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також з аналізу положень постанови Кабінету Міністрів України №713.

Суд встановив, що зазначеною постановою з 01.07.2021 передбачено встановлення щомісячної доплати у розмірі 2000 грн особам, яким пенсія призначена до 01.03.2018, з урахуванням визначених умов її невиплати у разі подальшого перерахунку пенсії.

Разом з тим суд звернув увагу на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 08.11.2022 у справі №420/2473/22, відповідно до якої перерахунок пенсії, що виключає право на доплату, має бути зумовлений зміною складових грошового забезпечення або іншими нормативно визначеними підставами, спрямованими на зміну базового розміру пенсії.

Натомість перерахунок пенсії, здійснений на виконання судового рішення з метою усунення порушення права на належний розмір пенсії, не є перерахунком у розумінні абзацу третього пункту 1 постанови №713, оскільки не пов’язаний зі зміною грошового забезпечення чи інших показників, що формують основний розмір пенсії.

З урахуванням встановлених обставин суд дійшов висновку, що припинення виплати щомісячної доплати у розмірі 2000 грн є протиправним, оскільки перерахунок пенсії позивача був здійснений виключно на виконання судового рішення і не впливає на право на отримання зазначеної доплати.

Відтак суд визнав протиправними дії органу Пенсійного фонду щодо відмови у нарахуванні та виплаті доплати з 01.01.2026 та зобов’язав відповідача здійснити відповідний перерахунок і виплату щомісячної доплати у розмірі 2000 грн з урахуванням раніше виплачених сум.

Крім того, у зв’язку із задоволенням позову суд ухвалив стягнути на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача судовий збір у розмірі 1331,20 грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

