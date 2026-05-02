Суд обязал Пенсионный фонд возобновить доплату 2000 грн, несмотря на перерасчет пенсии: детали дела

Тернопольский окружной административный суд обязал ПФУ возобновить выплату ежемесячной доплаты в размере 2000 грн, признав противоправным отказ в ее начислении после перерасчета пенсии, проведенного во исполнение судебного решения.

Тернопольский окружной административный суд, рассмотрев в порядке упрощённого искового производства административное дело № 500/453/26 по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области, исследовал вопрос правомерности отказа в начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии, а также обязанности ответчика осуществить соответствующие выплаты.

Суть дела

Истец обратился в административный суд с требованиями о признании противоправным бездействия территориального органа Пенсионного фонда Украины в части неначисления и невыплаты с 01.01.2026 ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2000 грн, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 14.07.2021 №713 «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц», а также об обязании осуществить соответствующий перерасчёт и выплату с учётом ранее выплаченных сумм.

Исковые требования обоснованы тем, что истец получает пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с Законом Украины №2262-XII. Первоначально в состав пенсионной выплаты была включена ежемесячная доплата в размере 2000 грн. В дальнейшем, во исполнение судебного решения, органом Пенсионного фонда был произведён перерасчёт пенсии на основании обновлённой справки о денежном обеспечении, после чего выплата указанной доплаты была прекращена.

По результатам обращения истца ответчик сообщил, что после проведённого перерасчёта размер пенсии увеличился более чем на сумму установленной доплаты, в связи с чем её дальнейшая выплата не осуществляется, ссылаясь на положения постановления №713 о случаях пересмотра (перерасчёта) пенсии после 01.03.2018.

Истец не согласился с такой позицией, указывая, что проведённый перерасчёт был осуществлён не в связи с изменением составляющих денежного обеспечения или на основании нормативно-правовых актов, а исключительно во исполнение судебного решения с целью восстановления нарушенного права на надлежащий размер пенсии.

Ответчик отзыв на иск не подал. Суд рассмотрел дело по имеющимся материалам.

Позиция и выводы суда

Суд, давая правовую оценку спорным правоотношениям, исходил из положений Закона Украины №2262-XII, которым определён порядок пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также из анализа положений постановления Кабинета Министров Украины №713.

Суд установил, что указанным постановлением с 01.07.2021 предусмотрено установление ежемесячной доплаты в размере 2000 грн лицам, которым пенсия назначена до 01.03.2018, с учётом определённых условий её невыплаты в случае последующего перерасчёта пенсии.

Вместе с тем суд обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 08.11.2022 по делу №420/2473/22, согласно которой перерасчёт пенсии, исключающий право на доплату, должен быть обусловлен изменением составляющих денежного обеспечения либо иными нормативно определёнными основаниями, направленными на изменение базового размера пенсии.

Вместе с тем перерасчёт пенсии, осуществлённый во исполнение судебного решения с целью устранения нарушения права на надлежащий размер пенсии, не является перерасчётом в понимании абзаца третьего пункта 1 постановления №713, поскольку не связан с изменением денежного обеспечения или иных показателей, формирующих основной размер пенсии.

С учётом установленных обстоятельств суд пришёл к выводу, что прекращение выплаты ежемесячной доплаты в размере 2000 грн является противоправным, поскольку перерасчёт пенсии истца был осуществлён исключительно во исполнение судебного решения и не влияет на право на получение указанной доплаты.

В связи с этим суд признал противоправными действия органа Пенсионного фонда относительно отказа в начислении и выплате доплаты с 01.01.2026 и обязал ответчика осуществить соответствующий перерасчёт и выплату ежемесячной доплаты в размере 2000 грн с учётом ранее выплаченных сумм.

Кроме того, в связи с удовлетворением иска суд постановил взыскать в пользу истца за счёт бюджетных ассигнований ответчика судебный сбор в размере 1331,20 грн.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

