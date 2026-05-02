Не на балансі — не аргумент: суд стягнув з КП понад 100 тисяч за пошкодження авто падінням гілки

Деснянський районний суд м. Чернігова розглянув цивільну справу про стягнення матеріальної шкоди у зв’язку з пошкодженням автомобіля падінням гілки дерева.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деснянський районний суд м. Чернігова розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу № 750/16430/25 за позовом фізичної особи в особі представника — адвоката до комунального підприємства про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок пошкодження транспортного засобу.

Суть справи

У грудні 2025 року до суду надійшла позовна заява про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 117 454,49 грн, завданої внаслідок пошкодження автомобіля, а також судових витрат.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 26 травня 2022 року по вул. Святомиколаївська, 9 у місті Чернігові внаслідок падіння гілки дерева було пошкоджено транспортний засіб марки «Nissan Leaf». Будь-які позначення щодо аварійного стану дерева або заборони паркування в місці його розташування відсутні. У результаті події автомобіль зазнав механічних пошкоджень, а вартість відновлювального ремонту відповідно до експертного висновку склала склала 117 454,49 грн, що також відповідає розміру стягнення, визначеному судом у резолютивній частині рішення. При цьому у матеріалах справи містяться також інші розрахунки вартості шкоди, однак суд поклав в основу рішення висновок експертного дослідження, що підтверджує саме зазначену суму.

Позивач, посилаючись на положення статей 386, 1166 Цивільного кодексу України, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», підзаконні нормативні акти та Правила благоустрою території міста Чернігова, зазначав, що відповідальність за належне утримання зелених насаджень та шкоду, заподіяну внаслідок неналежного виконання таких обов’язків, покладається на відповідача.

Відповідач подав відзив, у якому заперечив проти задоволення позову, зазначивши, що не є балансоутримувачем зелених насаджень, не наділений повноваженнями щодо їх обстеження та виявлення аварійних дерев, а також не отримував ордера на знесення відповідного дерева. Підприємство вказувало, що здійснює діяльність на підставі господарських договорів, а земельна ділянка, де сталася подія, у його користування не передавалася. Також зазначалося, що падіння гілок можливе і за відсутності ознак аварійності дерева, а у 2022 році фінансування робіт було обмежене.

Судом встановлено, що транспортний засіб належить позивачу на праві власності та був пошкоджений унаслідок падіння гілки дерева. Факт події підтверджено матеріалами поліції, фотознімками та письмовими доказами. Вартість відновлювального ремонту визначена експертним дослідженням. Крім того, встановлено, що після події працівники відповідача здійснювали роботи з усунення її наслідків.

Суд також дослідив правовий статус підприємства, укладений договір із органом місцевого самоврядування щодо надання послуг з утримання зелених насаджень, а також нормативне регулювання у сфері благоустрою.

Суд також врахував, що раніше позивач звертався з аналогічними вимогами до інших відповідачів, однак у задоволенні позовів було відмовлено у зв’язку з пред’явленням їх до неналежного відповідача, при цьому суд апеляційної інстанції вказав на комунальне підприємство як на належного відповідача у таких правовідносинах.

Позиції та висновки суду

Суд виходив із того, що відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України підставою виникнення цивільних прав та обов’язків є, зокрема, завдання майнової шкоди, а згідно зі статтею 1166 цього Кодексу така шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала, якщо не доведено відсутність її вини.

Норми Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території міста Чернігова покладають обов’язок щодо утримання зелених насаджень на відповідні підприємства або балансоутримувачів та передбачають їх відповідальність за шкоду, завдану внаслідок неналежного виконання цих обов’язків.

Суд встановив, що відповідач є спеціалізованим підприємством, створеним для утримання об’єктів благоустрою, яке здійснює діяльність із догляду за зеленими насадженнями на підставі укладених договорів, зокрема договору про надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень, укладеного за результатами публічної закупівлі, яким визначено перелік об’єктів благоустрою, включаючи відповідну вулицю.

Укладення договору з визначенням територій обслуговування свідчить про надання підприємству у користування відповідних об’єктів благоустрою, що зумовлює виникнення обов’язків щодо їх належного утримання.

Суд зазначив, що відсутність формального закріплення зелених насаджень на балансі підприємства може свідчити про недоліки їх обліку, однак сама по собі не звільняє відповідача від виконання обов’язків з їх утримання та відповідальності за завдану шкоду, з огляду на фактичне делегування таких функцій.

Щодо доводів відповідача про відсутність аварійності дерева суд вказав, що належних доказів цього не надано, зокрема актів обстеження чи експертних висновків. Відтак не доведено, що підприємство не могло передбачити та запобігти падінню гілки.

Суд застосував презумпцію вини у деліктних зобов’язаннях та зазначив, що саме на відповідача покладено обов’язок доведення відсутності вини. Позивач довів факт шкоди, її розмір та причинний зв’язок, тоді як відповідач не спростував свою вину належними доказами.

Протиправність поведінки відповідача полягає у неналежному виконанні обов’язків щодо утримання зелених насаджень, а причинний зв’язок встановлено у тому, що відповідач, не довівши належними доказами відсутність аварійного стану дерева та вжиття заходів належного контролю за його станом, не спростував презумпцію своєї вини, що призвело до падіння гілки та пошкодження автомобіля.

За сукупністю встановлених обставин суд дійшов висновку про наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення та задовольнив позов у повному обсязі, стягнувши матеріальну шкоду, витрати на професійну правничу допомогу, судовий збір та витрати на проведення експертизи.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.