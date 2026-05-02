Не на балансе — не аргумент: суд взыскал с КП более 100 тысяч за повреждение авто падением ветки

Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел гражданское дело о взыскании материального ущерба в связи с повреждением автомобиля падением ветви дерева.

Деснянский районный суд г. Чернигова рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело № 750/16430/25 по иску физического лица в лице представителя — адвоката к коммунальному предприятию о возмещении материального ущерба, причинённого вследствие повреждения транспортного средства.

Суть дела

В декабре 2025 года в суд поступило исковое заявление о взыскании материального ущерба в размере 117 454,49 грн, причинённого вследствие повреждения автомобиля, а также судебных расходов.

Исковые требования обоснованы тем, что 26 мая 2022 года по ул. Святомиколаевская, 9 в городе Чернигове в результате падения ветки дерева был повреждён транспортный средство марки «Nissan Leaf». Какие-либо обозначения аварийного состояния дерева или запрета парковки в месте его расположения отсутствовали. В результате события автомобиль получил механические повреждения, а стоимость восстановительного ремонта согласно экспертному заключению составила 117 454,49 грн, что также соответствует размеру взыскания, определённому судом в резолютивной части решения. При этом в материалах дела содержатся также другие расчёты стоимости ущерба, однако суд положил в основу решения заключение экспертного исследования, подтверждающее именно указанную сумму.

Истец, ссылаясь на положения статей 386, 1166 Гражданского кодекса Украины, Закон Украины «О благоустройстве населённых пунктов», подзаконные нормативные акты и Правила благоустройства территории города Чернигова, отмечал, что ответственность за надлежащее содержание зелёных насаждений и ущерб, причинённый вследствие ненадлежащего выполнения таких обязанностей, возлагается на ответчика.

Ответчик подал отзыв, в котором возразил против удовлетворения иска, указав, что не является балансодержателем зелёных насаждений, не наделён полномочиями по их обследованию и выявлению аварийных деревьев, а также не получал ордера на снос соответствующего дерева. Предприятие указывало, что осуществляет деятельность на основании хозяйственных договоров, а земельный участок, где произошло событие, в его пользование не передавался. Также отмечалось, что падение веток возможно и при отсутствии признаков аварийности дерева, а в 2022 году финансирование работ было ограничено.

Судом установлено, что транспортное средство принадлежит истцу на праве собственности и было повреждено вследствие падения ветки дерева. Факт события подтверждён материалами полиции, фотоснимками и письменными доказательствами. Стоимость восстановительного ремонта определена экспертным исследованием. Кроме того, установлено, что после события работники ответчика выполняли работы по устранению его последствий.

Суд также исследовал правовой статус предприятия, заключённый договор с органом местного самоуправления о предоставлении услуг по содержанию зелёных насаждений, а также нормативное регулирование в сфере благоустройства.

Суд также учёл, что ранее истец обращался с аналогичными требованиями к другим ответчикам, однако в удовлетворении исков было отказано в связи с предъявлением их к ненадлежащему ответчику, при этом суд апелляционной инстанции указал на коммунальное предприятие как на надлежащего ответчика в таких правоотношениях.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из того, что в соответствии со статьёй 11 Гражданского кодекса Украины основанием возникновения гражданских прав и обязанностей является, в частности, причинение имущественного вреда, а согласно статье 1166 этого Кодекса такой вред подлежит возмещению в полном объёме лицом, которое его причинило, если не доказано отсутствие его вины.

Нормы Закона Украины «О благоустройстве населённых пунктов» и Правил благоустройства территории города Чернигова возлагают обязанность по содержанию зелёных насаждений на соответствующие предприятия или балансодержателей и предусматривают их ответственность за вред, причинённый вследствие ненадлежащего выполнения этих обязанностей.

Суд установил, что ответчик является специализированным предприятием, созданным для содержания объектов благоустройства, которое осуществляет деятельность по уходу за зелёными насаждениями на основании заключённых договоров, в частности договора о предоставлении услуг по озеленению территорий и содержанию зелёных насаждений, заключённого по результатам публичной закупки, которым определён перечень объектов благоустройства, включая соответствующую улицу.

Заключение договора с определением территорий обслуживания свидетельствует о предоставлении предприятию в пользование соответствующих объектов благоустройства, что обуславливает возникновение обязанностей по их надлежащему содержанию.

Суд отметил, что отсутствие формального закрепления зелёных насаждений на балансе предприятия может свидетельствовать о недостатках их учёта, однако само по себе не освобождает ответчика от выполнения обязанностей по их содержанию и ответственности за причинённый вред, учитывая фактическое делегирование таких функций.

Относительно доводов ответчика об отсутствии аварийности дерева суд указал, что надлежащих доказательств этому не предоставлено, в частности актов обследования или экспертных заключений. Следовательно, не доказано, что предприятие не могло предвидеть и предотвратить падение ветки.

Суд применил презумпцию вины в деликтных обязательствах и отметил, что именно на ответчика возложена обязанность доказательства отсутствия вины. Истец доказал факт ущерба, его размер и причинную связь, тогда как ответчик не опроверг свою вину надлежащими доказательствами.

Противоправность поведения ответчика заключается в ненадлежащем выполнении обязанностей по содержанию зелёных насаждений, а причинная связь установлена в том, что ответчик, не доказав надлежащими доказательствами отсутствие аварийного состояния дерева и принятие мер надлежащего контроля за его состоянием, не опроверг презумпцию своей вины, что привело к падению ветки и повреждению автомобиля.

По совокупности установленных обстоятельств суд пришёл к выводу о наличии всех элементов состава гражданского правонарушения и удовлетворил иск в полном объёме, взыскав материальный ущерб, расходы на профессиональную правовую помощь, судебный сбор и расходы на проведение экспертизы.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения.

