Яка ухвала слідчого судді не може бути оскаржена під час досудового розслідування — відповідь ККС ВС

ККС ВС наголосив, що ухвала слідчого судді про звернення застави в дохід держави не входить до переліку ухвал слідчих суддів, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ухвала слідчого судді про звернення застави в дохід держави не входить до переліку ухвал слідчих суддів, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Про це йдеться у постанові Третьої судової палати ККС ВС.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 750 000 грн. У зв’язку із внесенням застави підозрюваного звільнено з-під варти. Надалі ухвалою слідчого судді звернуто в дохід держави та зараховано до спеціального фонду Державного бюджету України заставу в розмірі 750 000 грн, та обрано підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою. Представник заставодавця подав апеляційну скаргу.

Апеляційний суд повернув її особі, яка її подала, з підстави, передбаченої п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі представник заставодавця не погоджується з висновком апеляційного суду про те, що законодавчо не передбачено право заставодавця чи його представника оскаржити в апеляційному порядку постановлене слідчим суддею судове рішення про застосування запобіжного заходу у будь-якій його частині, що вказані кримінальним процесуальним законом негативні наслідки для заставодавця роз’яснюються останньому при застосуванні відповідного запобіжного заходу, а тому є очікуваними для нього.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вказала, що оскарженим в цьому провадженні в апеляційному порядку рішенням слідчого судді було послідовно вирішено два окремих самостійних питання:

по-перше, про звернення застави в розмірі 750 000 грн у дохід держави та зарахування її до спеціального фонду Державного бюджету України;

по-друге, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного.

Порядки вирішення вказаних питань регулюються хоча і взаємопов’язаними нормами кримінального процесуального закону, проте вони мають різні підстави, відрізняються за предметом доказування та процесуальними наслідками, з огляду на що апеляційний суд обґрунтовано виходив із того, що постановлене слідчим суддею рішення поєднує в собі вирішення слідчим суддею відмінних за правовою природою питань, щодо оскарження результатів вирішення яких в законі визначено окремі процесуальні порядки.

Так, у ч. 3 ст. 392 КПК визначено, що в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Перелік ухвал слідчих суддів, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, передбачений ч. 3 ст. 307, частинами 1, 2 ст. 309 КПК.

Ухвала слідчого судді про звернення застави в дохід держави не входить до переліку ухвал слідчих суддів, які під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Крім того, приписами ст. 182 КПК також не передбачено оскарження ухвали про звернення застави в дохід держави.

Повертаючи апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції вмотивовано зазначив, що ухвалу слідчого судді оскаржено лише в частині звернення застави в дохід держави, що положеннями кримінального процесуального закону не передбачено. Приписи статей 307, 309 КПК визначають вичерпний перелік ухвал слідчих суддів, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Заперечення проти інших ухвал, відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою в силу приписів ст. 309 КПК може бути оскаржена в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Отже, з огляду на положення наведених правових норм, законодавчо невизначено право заставодавця чи його представника оскаржити в апеляційному порядку постановлене слідчим суддею судове рішення про застосування запобіжного заходу у будь-якій його частині.

З постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 26.03.2026 у справі № 643/5763/25 (провадження № 51-4818км25) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.