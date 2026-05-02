Какое определение следственного судьи не может быть обжаловано во время досудебного расследования — ответ КУС ВС

КУС ВС подчеркнул, что определение следственного судьи об обращении залога в доход государства не входит в перечень определений следственных судей, которые во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

Определение следственного судьи об обращении залога в доход государства не входит в перечень определений следственных судей, которые во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Об этом говорится в постановлении Третьей судебной палаты КУС ВС.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Следственный судья применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 750 000 грн. В связи с внесением залога подозреваемого освободили из-под стражи. В дальнейшем определением следственного судьи обращено в доход государства и зачислено в специальный фонд Государственного бюджета Украины залог в размере 750 000 грн, а также избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей. Представитель залогодателя подал апелляционную жалобу.

Апелляционный суд вернул ее лицу, которое ее подало, на основании, предусмотренном п. 2 ч. 3 ст. 399 УПК.

В кассационной жалобе представитель залогодателя не соглашается с выводом апелляционного суда о том, что законодательством не предусмотрено право залогодателя или его представителя обжаловать в апелляционном порядке вынесенное следственным судьей судебное решение о применении меры пресечения в любой его части, что указанные уголовным процессуальным законом негативные последствия для залогодателя разъясняются последнему при применении соответствующей меры пресечения, а потому являются для него ожидаемыми.

Позиция КУС: определение апелляционного суда оставлено без изменений

Обоснование позиции КУС: коллегия судей ККС указала, что обжалованным в данном производстве в апелляционном порядке решением следственного судьи последовательно решены два отдельных самостоятельных вопроса:

во-первых, об обращении залога в размере 750 000 грн в доход государства и зачислении его в специальный фонд Государственного бюджета Украины;

во-вторых, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого.

Порядки решения указанных вопросов регулируются хотя и взаимосвязанными нормами уголовного процессуального закона, однако имеют разные основания, отличаются по предмету доказывания и процессуальным последствиям, с учетом чего апелляционный суд обоснованно исходил из того, что вынесенное следственным судьей решение объединяет в себе решение отличных по правовой природе вопросов, относительно обжалования результатов решения которых в законе определены отдельные процессуальные порядки.

Так, в ч. 3 ст. 392 УПК определено, что в апелляционном порядке могут быть обжалованы определения следственного судьи в случаях, предусмотренных этим Кодексом.

Перечень определений следственных судей, которые во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке, предусмотрен ч. 3 ст. 307, частями 1, 2 ст. 309 УПК.

Определение следственного судьи об обращении залога в доход государства не входит в перечень определений следственных судей, которые во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Кроме того, положениями ст. 182 УПК также не предусмотрено обжалование определения об обращении залога в доход государства.

Возвращая апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции мотивированно отметил, что определение следственного судьи обжаловано лишь в части обращения залога в доход государства, что положениями уголовного процессуального закона не предусмотрено. Положения статей 307, 309 УПК определяют исчерпывающий перечень определений следственных судей, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке. Возражения против других определений, в соответствии с ч. 3 ст. 309 УПК, могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

При этом определение следственного судьи о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в силу положений ст. 309 УПК может быть обжаловано в апелляционном порядке во время досудебного расследования.

Таким образом, с учетом положений приведенных правовых норм, законодательно не определено право залогодателя или его представителя обжаловать в апелляционном порядке вынесенное следственным судьей судебное решение о применении меры пресечения в любой его части.

С постановлением коллегии судей Третьей судебной палаты КУС ВС от 26.03.2026 по делу № 643/5763/25 (производство № 51-4818км25) можно ознакомиться по ссылке.

