Пенсіонер з виплатами понад 10,4 тисячі гривень виграв суд у ПФУ з переведення на пенсію за віком

Сьомий ААС розглянув апеляційну скаргу Пенсійного фонду в Чернівецькій області у справі щодо переведення пенсіонера з пенсії по інвалідності на пенсію за віком та перерахунку виплат, розмір яких перевищував 10,4 тис. грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьомий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу ГУ Пенсійного фонду України в Чернівецькій області у справі № 600/3084/24-а щодо визнання протиправною бездіяльності органу Пенсійного фонду та зобов’язання вчинити дії, пов’язані з переведенням позивача з пенсії по інвалідності на пенсію за віком і проведенням відповідного перерахунку пенсійних виплат.

За результатами апеляційного перегляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу без задоволення, погодившись із висновками суду першої інстанції про протиправність бездіяльності територіального органу ПФУ.

Суть справи

Позивач звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області із заявою від 13 червня 2024 року про переведення з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, а також про встановлення доплати за більш пізній вихід на пенсію за віком.

За результатами розгляду заяви пенсійний орган листом від 01 липня 2024 року повідомив про недоцільність такого переведення, посилаючись на те, що розмір пенсії за віком є меншим за розмір уже отримуваної пенсії по інвалідності. Водночас будь-якого рішення про переведення або про відмову в переведенні у встановленому законом порядку Пенсійним фондом прийнято не було.

У межах розгляду справи встановлено, що пенсія по інвалідності позивача обчислювалася із загального страхового стажу тривалістю 42 роки 2 місяці 9 днів, з яких 36 років 11 місяців 16 днів становив фактичний страховий стаж, а 5 років 2 місяці 23 дні — додатковий страховий стаж, зарахований за період від встановлення інвалідності до досягнення пенсійного віку. Індивідуальний коефіцієнт страхового стажу становив 0,42167.

Для обчислення пенсії враховувалася заробітна плата за періоди з 01 лютого 1979 року по 31 січня 1984 року та з 01 липня 2000 року по 31 січня 2009 року. Індивідуальний коефіцієнт заробітку становив 3,33343, а середньомісячний розмір заробітної плати для обчислення пенсії після проведення індексації з 01 березня 2024 року — 26649,01 грн. Основний розмір пенсії за віком зріс із 10408,57 грн до 11237,09 грн.

Пенсійний орган також зазначав, що відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України №168 від 24 лютого 2023 року розмір збільшення в результаті індексації пенсії не може перевищувати 1500 грн. У зв’язку із цим фактичний розмір пенсії по інвалідності після застосування відповідних обмежень становив 10432,89 грн.

Крім того, відповідач посилався на особливості функціонування сервісу «Пенсійний калькулятор», наголошуючи, що при автоматичному розрахунку прогнозованого розміру пенсії не враховуються особливості обчислення раніше призначених пенсій.

Позиція суду

Апеляційний суд погодився з висновком суду першої інстанції про те, що Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає три види пенсійних виплат у солідарній системі: пенсію за віком, пенсію по інвалідності та пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Закон також регламентує порядок переведення між цими видами пенсії.

Колегія суддів звернула увагу, що частина третя статті 45 Закону №1058-IV визначає порядок переведення саме між видами пенсій, призначених відповідно до цього Закону. При такому переведенні показник середньої заробітної плати залишається незмінним і застосовується той самий показник, який використовувався під час призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Суд також послався на правові висновки Верховного Суду, викладені, зокрема, у постановах від 10 квітня 2019 року у справі №211/1898/17, від 10 липня 2018 року у справі №520/6808/17, від 23 жовтня 2018 року у справі №334/2653/17 та від 13 грудня 2018 року у справі №185/860/17, у яких зазначено, що переведенням з одного виду пенсії на інший є зміна виду пенсії в межах системи, врегульованої Законом №1058-IV.

Разом із тим апеляційний суд наголосив, що за результатами розгляду заяви про переведення або перерахунок пенсії орган Пенсійного фонду зобов’язаний ухвалити одне з двох передбачених законом рішень: або про призначення (перерахунок, переведення) пенсії, або про відмову в такому призначенні чи переведенні.

Суд встановив, що у цій справі відповідач не прийняв жодного процесуального рішення за результатами розгляду заяви позивача, а лише направив інформаційний лист про недоцільність переведення на пенсію за віком через менший розмір виплат. Така поведінка була визнана протиправною бездіяльністю суб’єкта владних повноважень.

Колегія суддів погодилася з висновком суду першої інстанції про те, що належним способом захисту порушеного права є визнання протиправною бездіяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та зобов’язання повторно розглянути заяву позивача від 13 червня 2024 року з урахуванням висновків суду та прийняти відповідне рішення у передбаченій законом формі.

За результатами апеляційного перегляду Сьомий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області без задоволення, а рішення Чернівецького окружного адміністративного суду від 09 червня 2025 року — без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.