Пенсионер с выплатами более 10,4 тысяч грн выиграл суд у ПФУ по переводу на пенсию по возрасту

Седьмой апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области по делу № 600/3084/24-а о признании противоправным бездействия органа Пенсионного фонда и обязательстве совершить действия, связанные с переводом истца с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту и проведением соответствующего перерасчета пенсионных выплат.

По результатам апелляционного пересмотра коллегия судей оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, согласившись с выводами суда первой инстанции о противоправности бездействия территориального органа ПФУ.

Суть дела

Истец обратился в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области с заявлением от 13 июня 2024 года о переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, а также об установлении доплаты за более поздний выход на пенсию по возрасту.

По результатам рассмотрения заявления пенсионный орган письмом от 01 июля 2024 года сообщил о нецелесообразности такого перевода, ссылаясь на то, что размер пенсии по возрасту меньше размера уже получаемой пенсии по инвалидности. Вместе с тем какого-либо решения о переводе или об отказе в переводе в установленном законом порядке Пенсионным фондом принято не было.

В ходе рассмотрения дела установлено, что пенсия по инвалидности истца исчислялась исходя из общего страхового стажа продолжительностью 42 года 2 месяца 9 дней, из которых 36 лет 11 месяцев 16 дней составлял фактический страховой стаж, а 5 лет 2 месяца 23 дня — дополнительный страховой стаж, зачисленный за период от установления инвалидности до достижения пенсионного возраста. Индивидуальный коэффициент страхового стажа составлял 0,42167.

Для исчисления пенсии учитывалась заработная плата за периоды с 01 февраля 1979 года по 31 января 1984 года и с 01 июля 2000 года по 31 января 2009 года. Индивидуальный коэффициент заработка составлял 3,33343, а среднемесячный размер заработной платы для исчисления пенсии после проведения индексации с 01 марта 2024 года — 26649,01 грн. Основной размер пенсии по возрасту вырос с 10408,57 грн до 11237,09 грн.

Пенсионный орган также указывал, что в соответствии с пунктом 10 постановления Кабинета Министров Украины №168 от 24 февраля 2023 года размер увеличения в результате индексации пенсии не может превышать 1500 грн. В связи с этим фактический размер пенсии по инвалидности после применения соответствующих ограничений составил 10432,89 грн.

Кроме того, ответчик ссылался на особенности функционирования сервиса «Пенсионный калькулятор», подчеркивая, что при автоматическом расчете прогнозируемого размера пенсии не учитываются особенности исчисления ранее назначенных пенсий.

Позиция суда

Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусматривает три вида пенсионных выплат в солидарной системе: пенсию по возрасту, пенсию по инвалидности и пенсию в связи с потерей кормильца. Закон также регулирует порядок перевода между этими видами пенсии.

Коллегия судей обратила внимание, что часть третья статьи 45 Закона №1058-IV определяет порядок перевода именно между видами пенсий, назначенных в соответствии с этим Законом. При таком переводе показатель средней заработной платы остается неизменным и применяется тот же показатель, который использовался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии.

Суд также сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные, в частности, в постановлениях от 10 апреля 2019 года по делу №211/1898/17, от 10 июля 2018 года по делу №520/6808/17, от 23 октября 2018 года по делу №334/2653/17 и от 13 декабря 2018 года по делу №185/860/17, в которых указано, что переводом с одного вида пенсии на другой является изменение вида пенсии в пределах системы, урегулированной Законом №1058-IV.

Вместе с тем апелляционный суд подчеркнул, что по результатам рассмотрения заявления о переводе или перерасчете пенсии орган Пенсионного фонда обязан принять одно из двух предусмотренных законом решений: либо о назначении (перерасчете, переводе) пенсии, либо об отказе в таком назначении или переводе.

Суд установил, что в данном деле ответчик не принял никакого процессуального решения по результатам рассмотрения заявления истца, а лишь направил информационное письмо о нецелесообразности перевода на пенсию по возрасту из-за меньшего размера выплат. Такое поведение было признано противоправным бездействием субъекта властных полномочий.

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что надлежащим способом защиты нарушенного права является признание противоправным бездействия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области и обязательство повторно рассмотреть заявление истца от 13 июня 2024 года с учетом выводов суда и принять соответствующее решение в предусмотренной законом форме.

По результатам апелляционного пересмотра Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области без удовлетворения, а решение Черновицкого окружного административного суда от 09 июня 2025 года — без изменений.

