Суд відмовив чоловіку у поверненні половини вартості операції зі збільшення грудей колишньої дружини

Верховний Суд розглянув справу про поділ майна, де колишній чоловік просив компенсувати половину вартості операції з ендопротезування молочних залоз.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відмовив у задоволенні касаційної скарги та залишив без змін рішення Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 21 листопада 2024 року та постанову Івано-Франківського апеляційного суду від 10 березня 2025 року у справі про поділ спільного майна подружжя.

Обставини справи №352/953/22

Під час шлюбу, зареєстрованого 1 серпня 2012 року та розірваного рішенням Івано-Франківського міського суду 18 січня 2022 року, подружжя набуло у спільну сумісну власність земельну ділянку площею 0,0539 га для ведення садівництва (кадастровий номер 2625881101:04:001:0054) у садівничому товаристві «Буровик» села Загвіздя Івано-Франківського району, а також автомобіль Hyundai Santa Fe 2018 року випуску.

Після фактичного припинення спільного проживання у жовтні 2021 року колишній чоловік без згоди колишньої дружини відчужив автомобіль за договором купівлі-продажу. Чоловік звернувся до суду з позовом про визнання за ним права власності на земельну ділянку та визнання за дружиною права на грошові кошти, витрачені у серпні 2019 року на її медичну операцію по ендопротезуванню молочних залоз. Вартість операції становила 4 000 євро. Чоловік заявляє, що вимагає не поділу імплантатів, а відшкодування половини вартості коштів, витрачених на проведення відповідної операції та реабілітаційне відновлення, оскільки ці кошти є об'єктом права спільної власності подружжя та були витрачені дружиною не в інтересах сім'ї

Дружина подала зустрічний позов про стягнення грошової компенсації половини вартості земельної ділянки та половини вартості автомобіля.

Суди попередніх інстанцій визнали за чоловіком право власності на земельну ділянку вартістю 146 618 грн та стягнули на користь дружини грошову компенсацію в розмірі 73 309 грн за половину вартості ділянки. Також стягнули з нього 378 321 грн — половину вартості відчуженого автомобіля. У задоволенні вимог щодо компенсації за кошти, витрачені на грудях, відмовили.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив рішення без змін, зазначивши, зокрема, таке:

Суди попередніх інстанцій дійшли загалом правильного висновку про наявність правових підстав у порядку поділу майна подружжя для визнання права власності на земельну ділянку за колишнім чоловіком, зі стягненням на користь колишньої дружини грошової компенсації вартості 1/2 частини цієї ділянки в сумі 73 309 грн, а також стягнення з колишнього чоловіка на користь колишньої дружини грошової компенсації вартості відчуженого ним автомобіля в сумі 378 321 грн.

Суд касаційної інстанції підтримав висновки щодо вартості земельної ділянки, підтвердженої висновком судового експерта, та правомірності стягнення компенсації за автомобіль, оскільки спірний автомобіль було відчужено колишнім чоловіком після припинення сторонами сімейних стосунків та спільного проживання і без згоди колишньої дружини.

Щодо вимоги колишнього чоловіка про компенсацію половини вартості медичної операції, проведеної дружині у 2019 році, Верховний Суд погодився з відмовою: Відомості про те, що колишній чоловік заперечував проти проведення операції в матеріалах справи відсутні.

Касаційну скаргу залишено без задоволення. Постанова Верховного Суду набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

