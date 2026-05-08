  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд отказал мужчине в возмещении половины стоимости операции по увеличению груди его супруги

10:18, 8 мая 2026
Верховный Суд рассмотрел дело о разделе имущества, в котором бывший супруг просил возместить половину стоимости операции по эндопротезированию молочных желез.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отказал в удовлетворении кассационной жалобы и оставил без изменений решение Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области от 21 ноября 2024 года и постановление Ивано -Франковского апелляционного суда от 10 марта 2025 года по делу о разделе совместного имущества супругов.

Обстоятельства дела №352/953/22

Во время брака, зарегистрированного 1 августа 2012 года и расторгнутого решением Ивано-Франковского городского суда 18 января 2022 года, супруги приобрели в общую совместную собственность земельный участок площадью 0,0539 га для ведения садоводства (кадастровый номер 2625881101:04:001:0054) в садоводческом товариществе «Буровик» села Загвиздя Ивано-Франковского района, а также автомобиль Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска.

После фактического прекращения совместного проживания в октябре 2021 года бывший муж без согласия бывшей жены отчудил автомобиль по договору купли-продажи. Мужчина обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на земельный участок и признании за женой права на денежные средства, потраченные в августе 2019 года на ее медицинскую операцию по эндопротезированию молочных желез. Стоимость операции составила 4 000 евро. Мужчина заявляет, что требует не раздела имплантатов, а возмещения половины стоимости средств, затраченных на проведение соответствующей операции и реабилитацию, поскольку эти средства являются объектом права совместной собственности супругов и были потрачены женой не в интересах семьи

Жена подала встречный иск о взыскании денежной компенсации половины стоимости земельного участка и половины стоимости автомобиля.

Суды предыдущих инстанций признали за мужем право собственности на земельный участок стоимостью 146 618 грн и взыскали в пользу жены денежную компенсацию в размере 73 309 грн за половину стоимости участка. Также взыскали с него 378 321 грн — половину стоимости отчужденного автомобиля. В удовлетворении требований о компенсации за средства, потраченные на грудь, отказали.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил решение без изменений, отметив, в частности, следующее:

Суды предыдущих инстанций пришли в целом к правильному выводу о наличии правовых оснований в порядке раздела имущества супругов для признания права собственности на земельный участок за бывшим мужем, с взысканием в пользу бывшей жены денежной компенсации стоимости 1/2 части этого участка в сумме 73 309 грн, а также взыскания с бывшего мужа в пользу бывшей жены денежной компенсации стоимости отчужденного им автомобиля в сумме 378 321 грн.

Суд кассационной инстанции поддержал выводы относительно стоимости земельного участка, подтвержденной заключением судебного эксперта, а также правомерности взыскания компенсации за автомобиль, поскольку спорный автомобиль был отчужден бывшим мужем после прекращения сторонами семейных отношений и совместного проживания и без согласия бывшей жены.

Что касается требования бывшего мужа о компенсации половины стоимости медицинской операции, проведенной жене в 2019 году, Верховный Суд согласился с отказом: сведения о том, что бывший муж возражал против проведения операции, в материалах дела отсутствуют.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

