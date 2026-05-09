Шахтарю відмовили у перерахунку пенсії: після попереднього перерахунку не минуло два роки

Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу № 380/5774/25 за позовом пенсіонера до ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області та ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо оскарження відмови у перерахунку пенсії за віком. Позивач просив скасувати рішення органу Пенсійного фонду про відмову в перерахунку пенсії та зобов’язати провести перерахунок із урахуванням додаткових періодів роботи, військової служби та відповідних сум заробітної плати і грошового забезпечення.

Обставини справи

Позивач отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та після призначення пенсії продовжував працювати. У жовтні 2024 року він звернувся до органу Пенсійного фонду із заявою про проведення перерахунку пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону №1058-IV. При цьому позивач наполягав на застосуванні під час перерахунку показника середньої заробітної плати в Україні за 2021–2023 роки, а не показника, який використовувався при первинному призначенні пенсії.

Також позивач стверджував, що під час попереднього перерахунку пенсійний орган не врахував періоди його роботи з 1 лютого 2015 року по 8 квітня 2015 року у ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля», а також період військової служби у 2022–2024 роках, протягом якого він отримував грошове забезпечення.

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, яке розглядало заяву за принципом екстериторіальності, відмовило у проведенні перерахунку. Підставою відмови зазначено те, що попередній перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону №1058-IV був проведений з 1 квітня 2023 року, а тому станом на дату звернення позивача не минуло двох років після попереднього перерахунку та не було набутого необхідного страхового стажу для нового перерахунку.

У ході розгляду справи суд витребував пенсійну справу позивача та встановив, що з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд уже здійснив перерахунок пенсії з урахуванням періодів роботи з 1 лютого 2015 року по 8 квітня 2015 року та періоду служби з 1 квітня 2022 року по 31 серпня 2024 року. Після такого перерахунку загальний страховий стаж позивача склав 24 роки 6 місяців 18 днів, середньомісячний заробіток для обчислення пенсії — 23395,42 грн, а розмір пенсії з надбавками — 17857,29 грн.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 42 Закону №1058-IV перерахунок пенсії особі, яка після призначення пенсії продовжувала працювати, здійснюється з урахуванням додатково набутого страхового стажу. Такий перерахунок проводиться або лише з урахуванням додаткового страхового стажу із використанням заробітної плати, з якої вже була обчислена пенсія, або з урахуванням і стажу, і заробітної плати, отриманої після призначення пенсії.

При цьому суд наголосив, що під час перерахунку пенсії за правилами частини четвертої статті 42 Закону №1058-IV показник середньої заробітної плати в Україні залишається незмінним та застосовується той самий показник, який використовувався під час первинного призначення або попереднього перерахунку пенсії. Суд дійшов висновку, що під час такого перерахунку можуть змінюватися лише показники суми коефіцієнтів заробітної плати та кількість місяців страхового стажу.

У зв’язку з цим суд відхилив доводи позивача щодо необхідності застосування при перерахунку показника середньої заробітної плати за 2021–2023 роки. Суд зазначив, що така позиція узгоджується з правовим висновком Верховного Суду, викладеним у постанові від 2 квітня 2024 року у справі №420/19398/23.

Крім того, суд установив, що попередній перерахунок пенсії позивача був проведений з 1 квітня 2023 року, тоді як із заявою про новий перерахунок позивач звернувся 10 жовтня 2024 року. Таким чином, на момент звернення не минуло двох років після попереднього перерахунку, а тому право на новий перерахунок відповідно до частини четвертої статті 42 Закону №1058-IV у позивача виникало лише з 1 квітня 2025 року.

Суд також звернув увагу, що Пенсійний фонд з 1 квітня 2025 року фактично здійснив перерахунок пенсії з урахуванням спірних періодів роботи та військової служби, що підтверджується матеріалами пенсійної справи та розрахунком стажу. Позивач не висловив заперечень щодо визначеного страхового стажу чи врахованого заробітку.

За результатами розгляду справи Львівський окружний адміністративний суд дійшов висновку про правомірність рішення органу Пенсійного фонду щодо відмови у проведенні перерахунку станом на жовтень 2024 року та відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

