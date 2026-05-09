Шахтеру отказали в перерасчете пенсии: после предыдущего перерасчета не прошло два года

Истец просил учесть дополнительные периоды работы в шахте, военной службы и применить при перерасчете новый показатель средней заработной платы в Украине за 2021-2023 годы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Львовский окружной административный суд рассмотрел дело № 380/5774/25 по иску пенсионера к ГУ Пенсионного фонда Украины во Львовской области и ГУ Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области об обжаловании отказа в перерасчёте пенсии по возрасту. Истец просил отменить решение органа Пенсионного фонда об отказе в перерасчёте пенсии и обязать провести перерасчёт с учётом дополнительных периодов работы, военной службы и соответствующих сумм заработной платы и денежного обеспечения.

Обстоятельства дела

Истец получает пенсию по возрасту, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и после назначения пенсии продолжал работать. В октябре 2024 года он обратился в орган Пенсионного фонда с заявлением о проведении перерасчёта пенсии в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона №1058-IV. При этом истец настаивал на применении при перерасчёте показателя средней заработной платы в Украине за 2021–2023 годы, а не показателя, который использовался при первоначальном назначении пенсии.

Также истец утверждал, что при предыдущем перерасчёте пенсионный орган не учёл периоды его работы с 1 февраля 2015 года по 8 апреля 2015 года в ОП «Шахта «Возрождение» ГП «Львовуголь», а также период военной службы в 2022–2024 годах, в течение которого он получал денежное обеспечение.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области, которое рассматривало заявление по принципу экстерриториальности, отказало в проведении перерасчёта. Основанием отказа указано то, что предыдущий перерасчёт пенсии в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона №1058-IV был проведён с 1 апреля 2023 года, а потому на дату обращения истца не прошло двух лет после предыдущего перерасчёта и не был приобретён необходимый страховой стаж для нового перерасчёта.

В ходе рассмотрения дела суд истребовал пенсионное дело истца и установил, что с 1 апреля 2025 года Пенсионный фонд уже осуществил перерасчёт пенсии с учётом периодов работы с 1 февраля 2015 года по 8 апреля 2015 года и периода службы с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2024 года. После такого перерасчёта общий страховой стаж истца составил 24 года 6 месяцев 18 дней, среднемесячный заработок для исчисления пенсии — 23395,42 грн, а размер пенсии с надбавками — 17857,29 грн.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона №1058-IV перерасчёт пенсии лицу, которое после назначения пенсии продолжало работать, осуществляется с учётом дополнительно приобретённого страхового стажа. Такой перерасчёт проводится либо только с учётом дополнительного страхового стажа с использованием заработной платы, из которой уже была исчислена пенсия, либо с учётом и стажа, и заработной платы, полученной после назначения пенсии.

При этом суд подчеркнул, что при перерасчёте пенсии по правилам части четвертой статьи 42 Закона №1058-IV показатель средней заработной платы в Украине остаётся неизменным и применяется тот же показатель, который использовался при первоначальном назначении или предыдущем перерасчёте пенсии. Суд пришёл к выводу, что при таком перерасчёте могут изменяться только показатели суммы коэффициентов заработной платы и количество месяцев страхового стажа.

В связи с этим суд отклонил доводы истца о необходимости применения при перерасчёте показателя средней заработной платы за 2021–2023 годы. Суд отметил, что такая позиция согласуется с правовым выводом Верховного Суда, изложенным в постановлении от 2 апреля 2024 года по делу №420/19398/23.

Кроме того, суд установил, что предыдущий перерасчёт пенсии истца был проведён с 1 апреля 2023 года, тогда как с заявлением о новом перерасчёте истец обратился 10 октября 2024 года. Таким образом, на момент обращения не прошло двух лет после предыдущего перерасчёта, а потому право на новый перерасчёт в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона №1058-IV у истца возникало только с 1 апреля 2025 года.

Суд также обратил внимание, что Пенсионный фонд с 1 апреля 2025 года фактически осуществил перерасчёт пенсии с учётом спорных периодов работы и военной службы, что подтверждается материалами пенсионного дела и расчётом стажа. Истец не выразил возражений относительно определённого страхового стажа или учтённого заработка.

По результатам рассмотрения дела Львовский окружной административный суд пришёл к выводу о правомерности решения органа Пенсионного фонда об отказе в проведении перерасчёта по состоянию на октябрь 2024 года и отказал в удовлетворении иска в полном объёме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.