У Миколаєві судили лейтенанта за СЗЧ через три дні після призначення командиром взводу

Військовослужбовець самовільно залишив місце служби та з’явився до слідчих лише через п’ять місяців.

У Центральному районному суді м.Миколаєва ухвалено вирок 34-річному мешканцю Одеси, який на момент вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України, обіймав посаду командира інженерно-саперного взводу однієї з військових частин, у військовому званні «лейтенант». Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

Обставини справи

Як встановив суд, чоловіка було зараховано до однієї з військових частин у Миколаївській області та призначено на посаду командира взводу у військовому званні лейтенанта.

За даними матеріалів справи, через три дні після зарахування він самовільно залишив військову частину. Приблизно через тиждень військовослужбовець прибув до іншого підрозділу.

Звідти його, відповідно до встановленого порядку, було направлено до іншої військової частини, однак до місця призначення він не прибув.

Через п’ять місяців чоловік добровільно з’явився до слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, де повідомив, що є військовослужбовцем, який ухиляється від проходження військової служби.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у повному обсязі та висловив каяття.

Рішення суду

Оцінивши досліджені докази, із врахуванням обставин справи, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого.

Суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України та призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

