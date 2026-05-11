В Николаеве судили лейтенанта за самовольное отсутствие на службе через три дня после назначения командиром взвода

13:17, 11 мая 2026
Военнослужащий самовольно покинул место службы и явился к следователям лишь через пять месяцев.
В Центральном районном суде г. Николаева вынесен приговор 34-летнему жителю Одессы, который на момент совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины, занимал должность командира инженерно-саперного взвода одной из воинских частей в воинском звании «лейтенант».  Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Обстоятельства дела

Как установил суд, мужчина был зачислен в одну из воинских частей в Николаевской области и назначен на должность командира взвода в воинском звании лейтенанта.

Согласно материалам дела, через три дня после зачисления он самовольно покинул воинскую часть. Примерно через неделю военнослужащий прибыл в другое подразделение.

Оттуда его, в соответствии с установленным порядком, направили в другую воинскую часть, однако к месту назначения он не прибыл.

Через пять месяцев мужчина добровольно явился в следственный отдел территориального управления Государственного бюро расследований, где сообщил, что является военнослужащим, уклоняющимся от прохождения военной службы.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме и выразил раскаяние.

Решение суда

Оценив исследованные доказательства с учетом обстоятельств дела, суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 УК Украины, и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

