Правочини, укладені для обходу санкцій, порушують публічний порядок та є нікчемними — Верховний Суд

18:30, 11 травня 2026
Верховний Суд сформував правову позицію щодо неможливості виведення активів з-під санкцій через переоформлення або відчуження майна.
Верховний Суд сформував важливу правову позицію щодо неможливості обходу санкцій через переоформлення активів. Суд дійшов висновку, що правочини, укладені з метою виведення активів з-під санкцій, порушують публічний порядок та є нікчемними.

Йдеться про постанову Верховного Суду в справі №910/11526/24, яка стосується застосування санкцій у вигляді блокування активів.

У межах спору оскаржувалися договори щодо відчуження прав користування надрами. Позивач наполягав, що укладення цих договорів призвело до фактичного припинення господарської діяльності підприємства, а також відбулося без належного погодження з боку мажоритарного власника.

Особливістю справи стало те, що санкції РНБО були застосовані як до пов’язаних іноземних структур, так і до кінцевого бенефіціарного власника та мажоритарного акціонера підприємства.

Під час розгляду справи суди врахували аргументи про те, що:

  • санкційні обмеження поширюються і на активи підприємства;
  • тимчасовий характер санкцій не скасовує їхнього значення для захисту публічного порядку;
  • метою укладення спірних правочинів було виведення активу з-під дії санкцій, що суперечить інтересам держави та суспільства.

Верховний Суд підтвердив, що правочин, укладений із порушенням Закону України «Про санкції», може вважатися таким, що порушує публічний порядок, із застосуванням наслідків, передбачених статтею 228 Цивільного кодексу України.

За результатами розгляду справи актив було стягнуто в дохід держави. Також суд ухвалив рішення про стягнення коштів у дохід державного бюджету.

Окремо Верховний Суд звернув увагу на неприпустимість зловживання процесуальними правами. Суд дійшов висновку, що спроби штучно змінити територіальну підсудність спору для впливу на склад суду не можуть бути підставою для передачі справи до іншого суду.

