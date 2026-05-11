Сделки, заключенные для обхода санкций, нарушают публичный порядок и являются ничтожными — Верховный Суд

18:30, 11 мая 2026
Верховный Суд сформировал важную правовую позицию относительно невозможности обхода санкций через переоформление активов. Суд пришел к выводу, что сделки, заключенные с целью вывода активов из-под санкций, нарушают публичный порядок и являются ничтожными.

Речь идет о постановлении Верховного Суда по делу №910/11526/24, которое касается применения санкций в виде блокирования активов.

В рамках спора оспаривались договоры об отчуждении прав пользования недрами. Истец настаивал, что заключение этих договоров привело к фактическому прекращению хозяйственной деятельности предприятия, а также произошло без надлежащего согласования со стороны мажоритарного владельца.

Особенностью дела стало то, что санкции СНБО были применены как к связанным иностранным структурам, так и к конечному бенефициарному владельцу и мажоритарному акционеру предприятия.

Во время рассмотрения дела суды учли аргументы о том, что:

  • санкционные ограничения распространяются и на активы предприятия;
  • временный характер санкций не отменяет их значения для защиты публичного порядка;
  • целью заключения спорных сделок был вывод актива из-под действия санкций, что противоречит интересам государства и общества.

Верховный Суд подтвердил, что сделка, заключенная с нарушением Закона Украины «О санкциях», может считаться нарушающей публичный порядок, с применением последствий, предусмотренных статьей 228 Гражданского кодекса Украины.

По результатам рассмотрения дела актив был взыскан в доход государства. Также суд принял решение о взыскании денежных средств в доход государственного бюджета.

Отдельно Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами. Суд пришел к выводу, что попытки искусственно изменить территориальную подсудность спора для влияния на состав суда не могут быть основанием для передачи дела в другой суд.

