  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, без яких документів військовим не виплатять 100 тисяч гривень за поранення

12:07, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд пояснив умови виплати додаткової винагороди у зв’язку з пораненням військовослужбовця.
Верховний Суд пояснив, без яких документів військовим не виплатять 100 тисяч гривень за поранення
Фото: veteran.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виплата додаткової винагороди військовослужбовцям у розмірі 100 000,00 грн у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, здійснюється, зокрема, за умови наявності довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), визначеної додатком 5 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року №402, виданої командиром військової частини, де проходять службу або перебуває у відрядженні військовослужбовець, що містить інформацію про обставини отримання військовослужбовцем поранення (травми, контузії, каліцтва) під час захисту Батьківщини

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

1 квітня 2026 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу особи на постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 10 квітня 2025 року у справі №240/4897/24 за позовом особи до військової частини про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії щодо нарахування і виплати грошового забезпечення та додаткової винагороди за час лікування.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ № 240/4897/24

Позивач зазначав, що у період з липня по вересень 2022 року проходив лікування у зв’язку з травмою, пов’язаною із захистом Батьківщини, однак відповідачами безпідставно не нараховано та не виплачено грошове забезпечення і додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» №168 від 28 лютого 2022 року (далі – Постанова № 168).

Суд першої інстанції позов задовольнив, виходячи з того, що період лікування та відпустки за станом здоров’я підлягає зарахуванню до періоду, за який виплачується додаткова винагорода. Суд апеляційної інстанції скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що відсутні докази тяжкого поранення та належного оформлення відпустки за станом здоров’я, а також встановлено факт самовільної відсутності позивача на службі.

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Постанова №168 передбачає обов’язкову наявність двох умов: по-перше, поранення має бути пов’язане із захистом Батьківщини, а по-друге — воно повинно бути визнане тяжким за висновком військово-лікарської комісії, якщо йдеться про відпустку для лікування. Відсутність хоча б однієї з цих умов виключає можливість виплати підвищеної винагороди.

Разом із тим, додаткова винагорода є складовою грошового забезпечення, а тому її виплата залежить від дотримання правил, визначених Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року №260. Зокрема, у разі самовільного залишення військової частини виплата грошового забезпечення призупиняється з дня такого залишення і поновлюється лише після повернення військовослужбовця.

У цій справі встановлено, що позивач після виписки з лікувального закладу не з’явився до місця служби, а відтак командир військової частини правомірно призупинив виплату грошового забезпечення. Крім того, відсутні належні докази оформлення відпустки за станом здоров’я у встановленому порядку.

Також Суд звернув увагу на відсутність належного документального підтвердження обставин поранення, зокрема довідки встановленого зразка про обставини травми, що є обов’язковою підставою для виплати винагороди у розмірі 100 000 грн. Надані позивачем документи не підтверджують належним чином ані обставини отримання поранення, ані підстави для направлення на лікування саме у зв’язку із захистом Батьківщини.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

На межі можливостей: аналіз навантаження на суди України у 2026 році

Понад 800 тисяч справ у загальних судах і критичний дефіцит кадрів в апеляціях — такі реалії української Феміди на початку 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]