  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, без каких документов военным не выплатят 100 тысяч гривен за ранение

12:07, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховный Суд разъяснил условия выплаты дополнительного вознаграждения в связи с ранением военнослужащего.
Верховный Суд объяснил, без каких документов военным не выплатят 100 тысяч гривен за ранение
Фото: veteran.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим в размере 100 000,00 грн в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, осуществляется, в частности, при наличии справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), определенной приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, выданной командиром воинской части, где проходят службу или находятся в командировке военнослужащие, содержащей информацию об обстоятельствах получения военнослужащим ранения (травмы, контузии, увечья) во время защиты Родины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

1 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу лица на постановление Седьмого апелляционного административного суда от 10 апреля 2025 года по делу №240/4897/24 по иску лица к воинской части о признании противоправным бездействия и обязательстве совершить действия по начислению и выплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за время лечения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА № 240/4897/24

Истец указывал, что в период с июля по сентябрь 2022 года проходил лечение в связи с травмой, связанной с защитой Родины, однако ответчиками безосновательно не начислены и не выплачены денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» №168 от 28 февраля 2022 года (далее – Постановление №168).

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из того, что период лечения и отпуска по состоянию здоровья подлежит зачислению в период, за который выплачивается дополнительное вознаграждение. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав, что отсутствуют доказательства тяжелого ранения и надлежащего оформления отпуска по состоянию здоровья, а также установлен факт самовольного отсутствия истца на службе. 

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

ОЦЕНКА СУДА 

Постановление №168 предусматривает обязательное наличие двух условий: во-первых, ранение должно быть связано с защитой Родины, а во-вторых — оно должно быть признано тяжелым по заключению военно-врачебной комиссии, если речь идет об отпуске для лечения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает возможность выплаты повышенного вознаграждения.

Вместе с тем дополнительное вознаграждение является составляющей денежного обеспечения, а потому его выплата зависит от соблюдения правил, определенных Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года №260. В частности, в случае самовольного оставления воинской части выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня такого оставления и возобновляется только после возвращения военнослужащего.

В этом деле установлено, что истец после выписки из лечебного учреждения не явился к месту службы, а следовательно командир воинской части правомерно приостановил выплату денежного обеспечения. Кроме того, отсутствуют надлежащие доказательства оформления отпуска по состоянию здоровья в установленном порядке.

Также Суд обратил внимание на отсутствие надлежащего документального подтверждения обстоятельств ранения, в частности справки установленного образца об обстоятельствах травмы, являющейся обязательным основанием для выплаты вознаграждения в размере 100 000 грн. Предоставленные истцом документы не подтверждают надлежащим образом ни обстоятельства получения ранения, ни основания для направления на лечение именно в связи с защитой Родины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]