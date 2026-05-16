Верховный Суд объяснил, без каких документов военным не выплатят 100 тысяч гривен за ранение

Верховный Суд разъяснил условия выплаты дополнительного вознаграждения в связи с ранением военнослужащего.

Выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим в размере 100 000,00 грн в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, осуществляется, в частности, при наличии справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), определенной приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденному приказом Министерства обороны Украины от 14 августа 2008 года №402, выданной командиром воинской части, где проходят службу или находятся в командировке военнослужащие, содержащей информацию об обстоятельствах получения военнослужащим ранения (травмы, контузии, увечья) во время защиты Родины.

1 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу лица на постановление Седьмого апелляционного административного суда от 10 апреля 2025 года по делу №240/4897/24 по иску лица к воинской части о признании противоправным бездействия и обязательстве совершить действия по начислению и выплате денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за время лечения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА № 240/4897/24

Истец указывал, что в период с июля по сентябрь 2022 года проходил лечение в связи с травмой, связанной с защитой Родины, однако ответчиками безосновательно не начислены и не выплачены денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» №168 от 28 февраля 2022 года (далее – Постановление №168).

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из того, что период лечения и отпуска по состоянию здоровья подлежит зачислению в период, за который выплачивается дополнительное вознаграждение. Суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав, что отсутствуют доказательства тяжелого ранения и надлежащего оформления отпуска по состоянию здоровья, а также установлен факт самовольного отсутствия истца на службе.

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

ОЦЕНКА СУДА

Постановление №168 предусматривает обязательное наличие двух условий: во-первых, ранение должно быть связано с защитой Родины, а во-вторых — оно должно быть признано тяжелым по заключению военно-врачебной комиссии, если речь идет об отпуске для лечения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий исключает возможность выплаты повышенного вознаграждения.

Вместе с тем дополнительное вознаграждение является составляющей денежного обеспечения, а потому его выплата зависит от соблюдения правил, определенных Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденным приказом Министерства обороны Украины от 07 июня 2018 года №260. В частности, в случае самовольного оставления воинской части выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня такого оставления и возобновляется только после возвращения военнослужащего.

В этом деле установлено, что истец после выписки из лечебного учреждения не явился к месту службы, а следовательно командир воинской части правомерно приостановил выплату денежного обеспечения. Кроме того, отсутствуют надлежащие доказательства оформления отпуска по состоянию здоровья в установленном порядке.

Также Суд обратил внимание на отсутствие надлежащего документального подтверждения обстоятельств ранения, в частности справки установленного образца об обстоятельствах травмы, являющейся обязательным основанием для выплаты вознаграждения в размере 100 000 грн. Предоставленные истцом документы не подтверждают надлежащим образом ни обстоятельства получения ранения, ни основания для направления на лечение именно в связи с защитой Родины.

