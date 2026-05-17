У Чернівцях касирка підприємства переказала 1,2 млн грн «гадалці» та отримала реальний строк

Чернівецький районний суд міста Чернівців визнав винуватою працівницю приватного підприємства у привласненні 1,2 млн грн. За даними справи, жінка оформлювала фіктивні касові документи нібито для інкасації коштів, однак гроші до банку не надходили.

У суді обвинувачена повністю визнала вину та заявила, що перераховувала кошти особі, яку назвала «гадалкою», і перебувала під її психологічним впливом. Суд визнав її винуватою за ч. 5 ст. 191 КК України — привласнення ввіреного майна в особливо великих розмірах.

Попри те, що санкція цієї статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі, суд застосував ст. 69 КК України та призначив більш м’яке покарання — 3 роки ув’язнення з конфіскацією майна, крім житла, та забороною обіймати посади, пов’язані з фінансовою діяльністю й обігом коштів, строком на 2 роки.

Обставини справи №725/20/25

Суд встановив, що обвинувачена понад 10 років працювала касиром і була матеріально відповідальною особою. До її обов’язків входило проведення інкасації готівки. Вона мала окреме робоче місце та сейф, доступу до якого інші працівники не мали.

Як зазначено у вироку, у липні–серпні 2024 року жінка тричі оформила видаткові касові ордери із призначенням платежу «Інкасація» — на 100 тисяч гривень, ще 100 тисяч гривень та 1 мільйон гривень.

У документах зазначалося, що кошти мають бути передані через інкасаторську службу до банку. Однак фактичного внесення грошей на банківські рахунки не відбулося.

Загальна сума збитків склала 1,2 млн грн.

Що пояснила обвинувачена

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину та не заперечувала обставин, викладених в обвинувальному акті. Вона просила не позбавляти її волі.

Обвинувачена пояснила, що перераховувала гроші через банківські термінали на рахунок іншої особи, яку назвала «гадалкою». За її словами, вона перебувала під психологічним впливом цієї особи та «не розуміла, що робить».

Цивільний позов про стягнення збитків вона також визнала.

Які докази дослідив суд

Суд дослідив документи про повну матеріальну відповідальність обвинуваченої, посадову інструкцію касира, акти інвентаризації та ревізії, банківські довідки, бухгалтерські документи, касові ордери, висновки експертиз та інші матеріали кримінального провадження.

Зокрема, експертний висновок підтвердив, що операції зі здачі 1,2 млн грн через інкасаторську службу документально не підтверджуються.

Представник потерпілої сторони пояснив у суді, що нестачу коштів виявили під час моніторингу банківських рахунків. За його словами, гроші були оформлені як передані для інкасації, однак на рахунки підприємства так і не надійшли, а в сейфі їх не виявили.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винуватою у привласненні ввіреного майна в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачена раніше не судима, повністю визнала вину, щиро розкаялася та сприяла розкриттю злочину. Обставин, які обтяжують покарання, суд не встановив.

Водночас суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченої неможливе без ізоляції від суспільства. Разом із тим, з огляду на пом’якшуючі обставини, суд застосував положення ст. 69 КК України та призначив покарання нижче від найнижчої межі санкції статті.

Вироком суду їй призначено 3 роки позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з фінансовою діяльністю та обігом коштів, строком на 2 роки, а також із конфіскацією належного їй майна, крім житла.

Також суд задовольнив цивільний позов і постановив стягнути з засудженої 1,2 млн грн матеріальної шкоди та майже 12 тисяч грн судових витрат.

