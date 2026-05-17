В Черновцах кассир предприятия перевела «гадалке» 1,2 млн грн и получила реальный срок

Женщина пояснила, что переводила деньги «гадалке», которая якобы «затуманила ей сознание».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черновицкий районный суд города Черновцы признал виновной сотрудницу частного предприятия в присвоении 1,2 млн грн. По данным дела, женщина оформляла фиктивные кассовые документы якобы для инкассации средств, однако деньги в банк не поступали.

В суде обвиняемая полностью признала вину и заявила, что перечисляла средства лицу, которого назвала «гадалкой», и находилась под ее психологическим влиянием. Суд признал ее виновной по ч. 5 ст. 191 УК Украины — присвоение вверенного имущества в особо крупных размерах.

Несмотря на то, что санкция этой статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, суд применил ст. 69 УК Украины и назначил более мягкое наказание — 3 года лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, и запретом занимать должности, связанные с финансовой деятельностью и оборотом денежных средств, сроком на 2 года.

Обстоятельства дела №725/20/25

Суд установил, что обвиняемая более 10 лет работала кассиром и была материально ответственным лицом. В ее обязанности входило проведение инкассации наличных средств. Она имела отдельное рабочее место и сейф, доступа к которому другие работники не имели.

Как указано в приговоре, в июле–августе 2024 года женщина трижды оформила расходные кассовые ордера с назначением платежа «Инкассация» — на 100 тысяч гривен, еще 100 тысяч гривен и 1 миллион гривен.

В документах указывалось, что средства должны быть переданы через инкассаторскую службу в банк. Однако фактического внесения денег на банковские счета не произошло.

Общая сумма ущерба составила 1,2 млн грн.

Что пояснила обвиняемая

В судебном заседании женщина полностью признала вину и не отрицала обстоятельств, изложенных в обвинительном акте. Она просила не лишать ее свободы.

Обвиняемая пояснила, что перечисляла деньги через банковские терминалы на счет другого лица, которого назвала «гадалкой». По ее словам, она находилась под психологическим влиянием этого лица и «не понимала, что делает».

Гражданский иск о взыскании ущерба она также признала.

Какие доказательства исследовал суд

Суд исследовал документы о полной материальной ответственности обвиняемой, должностную инструкцию кассира, акты инвентаризации и ревизии, банковские справки, бухгалтерские документы, кассовые ордера, заключения экспертиз и другие материалы уголовного производства.

В частности, экспертное заключение подтвердило, что операции по сдаче 1,2 млн грн через инкассаторскую службу документально не подтверждаются.

Представитель потерпевшей стороны пояснил в суде, что недостачу средств обнаружили во время мониторинга банковских счетов. По его словам, деньги были оформлены как переданные для инкассации, однако на счета предприятия так и не поступили, а в сейфе их не обнаружили.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупных размерах по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемая ранее не судима, полностью признала вину, искренне раскаялась и способствовала раскрытию преступления. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Вместе с тем суд пришел к выводу, что исправление обвиняемой невозможно без изоляции от общества. Одновременно, учитывая смягчающие обстоятельства, суд применил положения ст. 69 УК Украины и назначил наказание ниже низшего предела санкции статьи.

Приговором суда ей назначено 3 года лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с финансовой деятельностью и оборотом денежных средств, сроком на 2 года, а также с конфискацией принадлежащего ей имущества, кроме жилья.

Также суд удовлетворил гражданский иск и постановил взыскать с осужденной 1,2 млн грн материального ущерба и почти 12 тысяч грн судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.