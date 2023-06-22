Допомагали призовникам оформити довідку про непридатність до військової служби: на Закарпатті викрито двох жителів

На Закарпатті двоє місцевих чоловіків пропонували військовозобов'язаним свої послуги в «оформленні» медичної довідки про непридатність до військової служби.

Фото: gp.gov.ua

На Закарпатті викрито чергову схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

В організації схеми підозрюють двоє місцевих жителів. За даними слідства, вони обіцяли військовозобов'язаним «дістати» медичну довідку про непридатність до військової служби.

Отримавши цей документ, чоловіки призовного віку могли безперешкодно покинути Україну.

Свої послуги ділки оцінили в 10 тисяч доларів США. Гроші від клієнтів «переправники» приймали як правило частинами.

Відомо, що правоохоронці затримали підозрюваних під час чергової зустрічі з військовозобов’язаним.



Наразі по одному з ділків на судовому розгляді знаходиться обвинувальний акт за фактом організації незаконного переправлення ухилянтів через кордон у складі організованої злочинної групи. Її викрито у червні 2022 року. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже 1 млн гривень застави, яку він сплатив.

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