Помогали призывникам оформить справку о непригодности к военной службе: на Закарпатье разоблачены два жителя

На Закарпатье двое местных мужчин предлагали военнообязанным свои услуги в «оформлении» медицинской справки о непригодности к военной службе.

Фото: gp.gov.ua

На Закарпатье разоблачена очередная схема незаконной переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



В организации схемы подозревают двоих местных жителей. По данным следствия, они обещали военнообязанным «достать» медицинскую справку о непригодности к военной службе.



Получив этот документ, мужчины призывного возраста могли беспрепятственно покинуть Украину.



Свои услуги дельцы оценили в 10 тысяч долларов США. Деньги от клиентов «переправщики» принимали, как правило, частями.



Известно, что стражи порядка задержали подозреваемых во время очередной встречи с военнообязанным.



По одному из дельцов на судебном разбирательстве находится обвинительный акт по факту организации незаконной переправки уклонистов через границу в составе организованной преступной группы. Она была разоблачена в июне 2022 года.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 1 млн гривен залога, который он оплатил.

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