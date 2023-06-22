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  1. В Украине

Помогали призывникам оформить справку о непригодности к военной службе: на Закарпатье разоблачены два жителя

07:00, 22 июня 2023
На Закарпатье двое местных мужчин предлагали военнообязанным свои услуги в «оформлении» медицинской справки о непригодности к военной службе.
Помогали призывникам оформить справку о непригодности к военной службе: на Закарпатье разоблачены два жителя
Фото: gp.gov.ua

На Закарпатье разоблачена очередная схема незаконной переправки мужчин за границу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В организации схемы подозревают двоих местных жителей. По данным следствия, они обещали военнообязанным «достать» медицинскую справку о непригодности к военной службе.

Получив этот документ, мужчины призывного возраста могли беспрепятственно покинуть Украину.

Свои услуги дельцы оценили в 10 тысяч долларов США. Деньги от клиентов «переправщики» принимали, как правило, частями.

Известно, что стражи порядка задержали подозреваемых во время очередной встречи с военнообязанным.

По одному из дельцов на судебном разбирательстве находится обвинительный акт по факту организации незаконной переправки уклонистов через границу в составе организованной преступной группы. Она была разоблачена в июне 2022 года.

Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения почти 1 млн гривен залога, который он оплатил.

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