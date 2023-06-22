У МВС нагадали, які документи потрібні для призначення належного користувача авто

У Головному сервісному центрі МВС розповіли, як можна призначити належного користувача транспортного засобу.

Фото: diia.gov.ua

Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Призначити належного користувача можна в Електронному кабінеті водія або Дії. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.



Якщо ви призначаєте належного в Дії, то власнику авто варто мати паспорт громадянина України (у формі ID-картки або закордонний) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Водночас у належного користувача має бути паспорт громадянина України (у формі ID-картки або закордонний) та посвідчення водія.

Під час призначення обов’язково треба вказати період користування, який мають підтвердити і власник авто, і належний користувач.

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