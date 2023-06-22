В МВД напомнили, какие документы нужны для назначения надлежащего пользователя авто

В Главном сервисном центре МВД рассказали, как можно назначить надлежащего пользователя транспортного средства.

Фото: diia.gov.ua

Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется не принадлежащим ему транспортным средством.

Назначить надлежащего пользователя можно в Электронном кабинете водителя или Дії. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.



Если вы назначаете должного в Дії, то владельцу авто следует иметь паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты или заграничный) и свидетельство о регистрации транспортного средства. В то же время у надлежащего пользователя должен быть паспорт гражданина Украины (в форме ID-карты или заграничный) и водительское удостоверение.

При назначении обязательно нужно указать период пользования, который должен подтвердить и владелец авто, и пользователь.

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