Момент удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму потрапив на відео

З'явилося відео «прильоту» по мосту біля тимчасово окупованого Чонгара.

Як відомо, 22 червня окупанти повідомили про пошкодження моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

У мережі публікують відео, як стверджується, з моментом удару по мосту біля тимчасово окупованого Чонгара.

На його відновлення, за різними оцінками, підуть тижні.

Раніше ми писали, що у ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту.

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