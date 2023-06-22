Момент удару по Чонгарському мосту в окупованому Криму потрапив на відео

Як відомо, 22 червня окупанти повідомили про пошкодження моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.
У мережі публікують відео, як стверджується, з моментом удару по мосту біля тимчасово окупованого Чонгара.
На його відновлення, за різними оцінками, підуть тижні.
Раніше ми писали, що у ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту.
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