Момент удара по Чонгарскому мосту в оккупированном Крыму попал на видео

Появилось видео «прилета» по мосту у временно оккупированного Чонгара.

Как известно, 22 июня оккупанты сообщили о повреждении моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

В сети публикуют видео, как утверждается, с момента удара по мосту возле временно оккупированного Чонгара.

На его восстановление, по разным оценкам, уйдут недели.

Раньше мы писали, что в ГУР прокомментировали поражение Чонгарского моста.

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