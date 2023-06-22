В Литве заблокируют IP-адреса, по которым можно смотреть программы Первого канала и РЕН ТВ

В Литве решили заблокировать IP-адреса, по которым можно смотреть российские пропагандистские телепрограммы.

Фото: Georgia News

В Литве комиссия по радио и телевидению (LRTK) решила заблокировать IP-адреса, по которым можно смотреть российские пропагандистские телепрограммы. Об этом сообщает LRT.

В комиссии говорят, что решение было принято в соответствии с регламентом Совета Европейского Союза по ограничению дезинформации и пропаганды против ЕС.

Напомним, что согласно регламенту Совета ЕС, под ограничительные меры подпадают следующие каналы: Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Германия, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Russia RTR/RTR Planeta, Russia 24/Russia 24 TV Centre International, НТВ/NTV Mir, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.

Данные ограничения распространяются в частности на кабельное, спутниковое соединение, IP-телевидение, интернет-провайдеры, платформы для обмена видео или приложения.

Поскольку запрещенные телепрограммы доступны в интернете, в Литве решили, что интернет-провайдеры должны принять все возможные меры для предотвращения доступа к контенту, перечисленному в постановлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.