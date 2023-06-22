У Литві заблокують IP-адреси, за якими можна дивитися програми Первого канала и РЕН ТВ

У Литві вирішили заблокувати IP-адреси, за якими можна дивитися російські пропагандистські телепрограми.

Фото: Georgia News

У Литві комісія з радіо і телебачення (LRTK) вирішила заблокувати IP-адреси, за якими можна дивитися російські пропагандистські телепрограми. Про це повідомляє LRT.

У комісії кажуть, що рішення було прийнято відповідно до регламенту Ради Європейського Союзу щодо обмеження дезінформації та пропаганди проти ЄС.

Нагадаємо, що згідно з регламентом Ради ЄС, під обмежувальні заходи підпадають наступні канали: Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik, Russia RTR/RTR Planeta, Russia 24/Russia 24, TV Centre International, НТВ/NTV Mir, Россия 1, РЕН ТВ, Первый канал.

Дані обмеження поширюються зокрема на кабельне, супутникове з'єднання, IP-телебачення, інтернет-провайдерів, платформи для обміну відео або застосунки.



Оскільки заборонені телепрограми доступні в інтернеті, у Литві вирішили, що інтернет-провайдери повинні вжити всіх можливих заходів для запобігання доступу до контенту, переліченого в постанові.

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