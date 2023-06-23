У Мінцифри розповіли, скільки паспортів українці вже сформували у Дії

У Мінцифри назвали кількість паспортів, сформованих у Дії, за два роки.

Фото: Дія

Україна першою у світі прирівняла цифровий паспорт до його паперового чи пластикового аналога. На сьогодні українці мають майже 18 млн паспортів у Дії. Про це повідомляє Мінцифри.

За два роки е-паспорт у Дії сформовано вже 17,9 млн разів. Так, у застосунку українці мають 5 млн ID-карток та 12,9 млн закордонних паспортів.

Завдяки цифровим документам щодня мільйони українців відкривають рахунки в банках, забирають посилки, подорожують чи отримують держпослуги.

Серед сфер, де громадяни найчастіше користуються е-паспортами: фінансовий сектор, мобільні оператори, публічні послуги, комунальні послуги, медицина, туризм, влаштування на роботу та каршеринг.

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