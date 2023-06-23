В Минцифре рассказали, сколько паспортов украинцы уже сформировали в Дії

В Минцифре назвали количество паспортов, сформированных в Действии, за два года.

Фото: Дія

Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к его бумажному или пластиковому аналогу. На сегодняшний день у украинцев почти 18 млн паспортов в Дії. Об этом сообщает Минцифры.

За два года е-паспорт в Дії сформирован уже 17,9 млн раз. Так, в приложении у украинцев есть 5 млн ID-карт и 12,9 млн загранпаспортов.

Благодаря цифровым документам каждый день миллионы украинцев открывают счета в банках, забирают посылки, путешествуют или получают госуслуги.

Среди сфер, где граждане чаще всего пользуются е-паспортами: финансовый сектор, мобильные операторы, публичные услуги, коммунальные услуги, медицина, туризм, трудоустройство и каршеринг.

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