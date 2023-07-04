50 на 50: Подоляк оцінив загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Михайло Подоляк заявив, що рф використовує терористичні методи ведення війни.

Фото: focus.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що оцінює загрозу теракту на Запорізькій АЕС як 50/50. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (росія, - ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для «Росатому», - вони будуть однозначно, якщо щось росія схоче зробити», – сказав Подоляк.

Він також додав, що рф використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь яким-шляхом.

Раніше у ГУР повідомили, що окупанти зменшують присутність на території Запорізької АЕС. Це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

Додамо, що в ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.