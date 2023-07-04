50 на 50: Подоляк оценил угрозу теракта на Запорожской АЭС

Михаил Подоляк заявил, что рф использует террористические методы ведения войны.

Фото: focus.ua

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оценивает угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50/50. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они (россия, — ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для «Росатома» — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать», – сказал Подоляк.

Он также добавил, что рф использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям нет сил. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Ранее в ГУР сообщили, что оккупанты уменьшают присутствие на территории Запорожской АЭС. Это происходит на фоне информации об угрозе взрыва станции россиянами.

Добавим, что в ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного результата событий.

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