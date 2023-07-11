12 липня НАТО запропонує план вступу України в Альянс, — Столтенберг

За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним.

На другий день саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня, союзники запропонують план входження України до Альянсу. Про це під час брифінгу заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним.

Столтенберг пояснив, що двоетапний вступ передбачає виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), однак союзники вирішили його скасувати, перетворивши вступ на одноетапний – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.



Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО, сьогодні, 11 липня.

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