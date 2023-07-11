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12 июля НАТО предложит план вступления Украины в Альянс, — Столтенберг

12:03, 11 июля 2023
По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет не двухэтапным, а одноэтапным.
12 июля НАТО предложит план вступления Украины в Альянс, — Столтенберг
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На другий день саміту НАТО у Вільнюсі, 12 липня, союзники запропонують план входження України до Альянсу.  Про це під час брифінгу заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, процес вступу нашої країни в НАТО буде не двоетапним, а одноетапним.

Столтенберг пояснив, що двоетапний вступ передбачає виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), однак союзники вирішили його скасувати, перетворивши вступ на одноетапний – підписання протоколу про членство і його ратифікація всіма членами Альянсу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський прибуде у Вільнюс, де проходить саміт НАТО, сьогодні, 11 липня. 

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