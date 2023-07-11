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Депутаты готовятся одобрить законопроект о возможности будущим водителям изучать теорию без автошколы

11:44, 11 июля 2023
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал во втором чтении законопроект, которым предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».
Депутаты готовятся одобрить законопроект о возможности будущим водителям изучать теорию без автошколы
Фото: vezha.ua
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам поддержать во втором чтении и в целом законопроект №7354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами, которым, в частности, предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена на правах.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона «О дорожном движении» и предусмотреть, что теоретическую часть экзамена «на права» будущие водители могут сдать не посещая занятия в автошколе, а, овладев программой самостоятельно.

Кроме этого, предусматривается введение штрафов для должностных лиц автошкол за нарушение порядка подготовки и повышения квалификации водителей в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с запретом работать в сфере подготовки водителей на год. Как отмечается в пояснительной записке, ненадлежащая подготовка водителей создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан. В тоже время из документа не ясно, каким образом будет устанавливаться ненадлежащий уровень подготовки.

Также предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей и штрафовать должностных лиц сервисных центров МВД за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами на сумму от 1 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД.

Автор: Ярослав Конощук

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