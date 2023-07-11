Депутаты готовятся одобрить законопроект о возможности будущим водителям изучать теорию без автошколы

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал во втором чтении законопроект, которым предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена «на права».

Фото: vezha.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам поддержать во втором чтении и в целом законопроект №7354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами, которым, в частности, предлагается разрешить будущим водителям самостоятельно овладевать теоретической частью экзамена на правах.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона «О дорожном движении» и предусмотреть, что теоретическую часть экзамена «на права» будущие водители могут сдать не посещая занятия в автошколе, а, овладев программой самостоятельно.

Кроме этого, предусматривается введение штрафов для должностных лиц автошкол за нарушение порядка подготовки и повышения квалификации водителей в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с запретом работать в сфере подготовки водителей на год. Как отмечается в пояснительной записке, ненадлежащая подготовка водителей создает угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан. В тоже время из документа не ясно, каким образом будет устанавливаться ненадлежащий уровень подготовки.

Также предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей и штрафовать должностных лиц сервисных центров МВД за нарушение установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами на сумму от 1 до 3 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в четырех областях Украины стартует пилотный проект по сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД.

Автор: Ярослав Конощук

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