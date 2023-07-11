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Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи

11:44, 11 липня 2023
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав у другому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права» .
Депутати готуються схвалити законопроєкт про можливість майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи
Фото: vezha.ua
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Комітет Верховної Ради з питань у другому читанні законопроєкт №7354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами, яким, зокрема пропонується дозволити майбутнім водіям самостійно опановувати теоретичну частину іспиту «на права».

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 15 закону «Про дорожній рух» та передбачити, що теоретичну частину іспиту «на права» майбутні водії можуть скласти не відвідуючи заняття в автошколі, а, опанувавши програму самотужки.

Крім цього передбачається запровадження штрафів для посадовців автошкіл за «порушення порядку підготовки та підвищення кваліфікації водіїв в розмірі від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з забороною працювати у сфері підготовки водіїв на рік. Як зазначається у пояснювальній записці, неналежна підготовка водіїв створює загрозу для безпеки дорожнього руху, життя та здоров’я громадян.

Щоправда з документу не зрозуміло, яким чином буде встановлюватися неналежний рівень підготовки.

Також пропонується доповнити Кодекс про адміністративні правопорушення новою статтею та штрафувати посадовців сервісних центрів МВС за порушення  встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами на суму від 1 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у чотирьох областях України стартує пілотний проєкт зі складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Автор: Ярослав Конощук

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