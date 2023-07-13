Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що відсьогодні в країні доступний чатбот від Google на основі штучного інтелекту. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
«Google Bard тепер українською. Чатбот допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard збирає найбільш відповідну інформацію з інтернету. Це означає, що вам не потрібно витрачати час на пошук інформації вручну — Bard зробить усе сам.
Що може Bard?
Слухати відповіді, а не лише читати їх. Це корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або, наприклад, вірш
Зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard
Експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab)
Ділитися вашими розмовами з друзями
Поговорити з Bard можна за посиланням тут», сказано у повідомленні.
Раніше ми писали, що Google тестує чат-бот Med-PaLM 2 на основі штучного інтелекту, який відповідатиме на медичні запитання.
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