Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

Рада посилила відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану

Депутати ухвалили закон, який передбачає ув’язнення за шахрайство, яке завдало значної шкоди потерпілому під час дії воєнного стану на строк до 5 років (наразі максимум 3 роки).

Верховний Суд висловився стосовно відсутності абсолютної дискреції в органів місцевого самоврядування під час прийняття рішень, які стосуються підприємницької діяльності

Міська рада не наділена абсолютними дискреційними повноваженням при вирішенні питання про включення або невключення тимчасових споруд до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у відповідному населеному пункті, - КАС ВС.

Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Комітет не направляв законопроект про поліграф для суддів на аналіз ВРП та Верховного Суду – стало відомо, чому

У Комітеті з питань правової політики повідомили, через що поки не направляли до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя законопроект про поліграф для суддів та перевірку Верховного Суду.

  1. В Україні

Чоловік, який утримував та зґвалтував 15-річну дівчинку, постав перед судом

14:36, 13 липня 2023
У Харкові зловмисник побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот.
Чоловік, який утримував та зґвалтував 15-річну дівчинку, постав перед судом
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Харкові суд визнав винним раніше судимого чоловіка у зґвалтуванні, вчиненому щодо неповнолітньої та повторно, та незаконному позбавленні волі (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, передає Офіс Генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що у листопаді 2020 року засуджений їхав у ліфті будинку з 15-річною сусідкою. Чоловік схопив неповнолітню за шию у ліфті та силою затягнув її до своєї квартири.

Спочатку він побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь.

Засуджений незаконно утримував дівчинку до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку», - сказано  повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду