Чоловік, який утримував та зґвалтував 15-річну дівчинку, постав перед судом

У Харкові зловмисник побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот.

У Харкові суд визнав винним раніше судимого чоловіка у зґвалтуванні, вчиненому щодо неповнолітньої та повторно, та незаконному позбавленні волі (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі, передає Офіс Генерального прокурора.

«Прокурори у суді довели, що у листопаді 2020 року засуджений їхав у ліфті будинку з 15-річною сусідкою. Чоловік схопив неповнолітню за шию у ліфті та силою затягнув її до своєї квартири.

Спочатку він побив потерпілу, а після цього зґвалтував дівчинку, обмотавши руки плівкою та заклеївши рот. Весь час, перебуваючи з потерпілою, чоловік розпивав перед нею алкоголь.

Засуджений незаконно утримував дівчинку до ранку наступного дня, а після цього відпустив.

У судовому засіданні він свою вину не визнав, його показання постійно змінювались.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку», - сказано повідомленні.

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