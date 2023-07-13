Мужчина, который удерживал и изнасиловал 15-летнюю девочку, предстал перед судом

В Харькове злоумышленник избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотав руки пленкой и заклеив рот.

В Харькове суд признал виновным ранее судимого мужчину в изнасиловании, совершенном в отношении несовершеннолетней и повторно, и незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает Офис Генерального прокурора.

«Прокуроры в суде доказали, что в ноябре 2020 года осужденный ехал в лифте дома с 15-летней соседкой. Мужчина схватил несовершеннолетнюю за шею в лифте и силой затащил ее в свою квартиру.

Сначала он избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотав руки пленкой и заклеив рот. Все время, находясь с потерпевшей, мужчина распивал перед ней алкоголь.

Осужденный незаконно удерживал девочку до утра следующего дня, а затем отпустил.

В судебном заседании он вину не признал, его показания постоянно менялись.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора», - говорится в сообщении.

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