В чат-боте Google Bard украинцы могут получать ответы на разные вопросы.

Фото: techradar.com

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что с сегодняшнего дня в стране доступен чат-бот от Google на основе искусственного интеллекта. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Google Bard теперь на украинском. Чат-бот помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из Интернета. Это значит, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную – Bard сделает все сам.

Что может Bard?

Слушать ответы, а не читать их. Это полезно, если вы хотите услышать правильное произношение слова или, например, стих

Сохранять историю разговоров. Есть возможность просмотреть историю изменений и ваш диалог с Bard

Экспорт кода Python в Replit (в дополнение к Google Colab)

Делиться вашими разговорами с друзьями

Поговорить с Bard можно по ссылке здесь», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Google тестирует чат-бот Med-PaLM 2 на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на медицинские вопросы.

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