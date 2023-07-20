Киянам нагадали про небезпеку залишення тварин у зачинених авто під час спеки

Якщо температура тіла у собак чи котів підіймається вище 40°С – за лічені хвилини може статись тепловий удар.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Поліція Києва нагадала громадянам про небезпеку залишення домашніх тварин у зачинених транспортних засобах під час спеки. Відкритого вікна не достатньо, щоб не допустити нагрівання салону автомобіля у спеку.

«Для багатьох людей нормою тіла вважається – 36,62 °С, а от у собак та котів температура вище – від 37,7°С до 39,9°С. Тому критичних температур вони досягнуть набагато швидше.

Чим більша собака – тим більше тепла вона виділяє і температура росте. Активніші собаки за рахунок інтенсивних рухів будуть перегріватись швидше, а охолоджуватись дуже повільно.

Також потрібно врахувати, що собака в спекотному салоні автомобіля не може покликати на допомогу і повідомити про погане самопочуття! Якщо температура тіла у собак чи котів підіймається вище 40°С – за лічені хвилини може статись тепловий удар. Тварина знепритомніє і може померти від зупинки дихання.

Якщо ж ви вирішили подорожувати з домашнім улюбленцем – ні в якому разі не залишайте його самого в автомобілі. Безвідповідальні дії можуть спричинити трагічні наслідки», - зазначили у поліції.

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