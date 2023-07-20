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«Чому платники податків інших країн мають вас утримувати»: у Мінфіні розповіли, які питання виникають до України у партнерів

Міністр фінансів Сергій Марченко: Виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна має утримувати наших пенсіонерів, лікарів, учителів.

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«Чому платники податків інших країн мають вас утримувати»: у Мінфіні розповіли, які питання виникають до України у партнерів

16:13, 20 липня 2023
Міністр фінансів Сергій Марченко: Виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна має утримувати наших пенсіонерів, лікарів, учителів.
«Чому платники податків інших країн мають вас утримувати»: у Мінфіні розповіли, які питання виникають до України у партнерів
Фото: mof.gov.ua
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Україна звітує за кожен витрачений долар іноземної фінансової допомоги, і в Україні діє спеціальний офіс інспекторів США, які вивчають це питання. Про це в інтерв’ю ЕП розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Так, Україна вже отримали від партнерів 23,6 млрд доларів. Планова цифра 42,4 млрд доларів.

«Може скластися таке враження, що це гарантована якимось чудом «манна небесна», яка прилітає і ми, як Міністерство фінансів, бігаємо і розставляємо тарілки. На жаль, це не так.

Кожен долар чи євро, які ми отримуємо – це піт і кров у буквальному сенсі цього слова. Ті ж США – їм комфортніше давати нам зброю, HIMARS, ракети – все, що завгодно, але не гроші», зазначив міністр.

За його словами, справа у виборцях.

«Виборці у США не розуміють, чому Сполучені Штати як країна має утримувати наших пенсіонерів, лікарів, учителів. Вони кажуть: а що, у нас проблем немає?

Для нас це спосіб виживання, у нас іншого варіанту немає. Для них все не так однозначно. Їм простіше дати зброю, аніж бюджетну підтримку», - зазначив Сергій Марченко.

На запитання про те, чи є ризик того, що у 2025 році Україна не отримає фінансування від США у необхідних обсягах, Сергій Марченко розповів, що його остання поїздка в Штати була спрямована на комунікацію, що нам потрібна додаткова підтримка на наступний рік.

«Я отримав сигнали, що Уряд США працює над цим питанням. Звісно, що можуть бути зміни. Звісно, політичний контекст змінився. Звісно, він зміниться ще гірше, коли будемо наближатися до виборів. Але є високий рівень суспільної та політичної підтримки. І у нас є сподівання, що цей рівень підтримки матеріалізується у грантову допомогу бюджету країни на покриття наших потреб.

Звісно, ми звітуємо за кожен витрачений долар. В Україні діє спеціальний офіс інспекторів США, які вивчають це питання. Вони взаємодіють з аудиторами, які працюють на спільний проєкт USAID та Deloitte. Ми готові звітувати, тому що це у наших інтересах. Будь-який корупційний скандал негативно впливає на відношення до України», додав він.

Також, за його словами, програма МВФ з’явилася тому, що це комфортно країнам, які дають нам допомогу: «Для них МВФ – це експерти та аудитори, які моніторять усі процеси, які у нас відбуваються. Експерти МВФ взаємодіють з усіма: Нацбанк, представники влади, громадянського суспільства. Вони знають усе.

І ці наративи про те, що у нас війна і нам у будь-якому випадку допоможуть – так не працює. Адже вони об’єктивно оцінюють ситуацію. На початку війни ми їм казали: "ну у нас тут ракети, прильоти". Вони ж відповідали: "окей, а що у вас із поверненням податків до довоєнного рівня? чому платники податків інших країн мають вас утримувати?".

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Сергій Марченко також зауважив, що бюджет України наразі «штучний».

«Наш бюджет зараз штучний. Тому що ситуація, при якій половина вашого бюджету фінансується зовні, вона штучна. Ми прожили так минулий рік, цей рік і проживемо наступний. Але довго так тривати не може.

Нам бажано знайти спосіб, як увійти в режим, коли ми самостійно забезпечуємо себе за рахунок податків. І тут мова має йти про розвиток бізнесу, розвиток бізнес-середовища, бізнес-клімату, інвестицій. Це те, що Україна потребує найбільше.

Зараз ситуація така, що ми отримуємо мільярди доларів щомісяця. Ці кошти одразу підвищують наш рівень споживання. Але це споживання генерує шалений імпорт. Ці кошти мінімально йдуть на внутрішній ринок. Тобто, ми отримали кошти від наших партнерів, після чого вони одразу ж пішли у товари і послуги, які ми купили у цих партнерів. У них є робочі місця, вони сплачують податки, у них розвивається бізнес, інтелектуальний потенціал. А ми, на жаль, просто все проїдаємо», - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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