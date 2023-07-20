«Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать»: в Минфине рассказали, какие вопросы возникают к Украине у партнеров

Министр финансов Сергей Марченко: Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей.

Фото: mof.gov.ua

Украина отчитывается за каждый потраченный доллар иностранной финансовой помощи, и в Украине действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос. Об этом в интервью ЭП рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Так, Украина уже получили от партнеров 23,6 млрд долларов. Плановая цифра 42,4 млрд. долларов.

«Может показаться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом «манна небесная», которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так.

Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги», – отметил министр.

По его словам, дело в избирателях.

«Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей. Они говорят: а что у нас проблем нет?

Для нас это способ выживания, у нас нет другого варианта. Для них все не столь однозначно. Им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку», – отметил Сергей Марченко.

На вопрос о том, есть ли риск того, что в 2025 году Украина не получит финансирование от США в необходимых объемах, Сергей Марченко рассказал, что его последняя поездка в Штаты была направлена на коммуникацию, что нам нужна дополнительная поддержка на следующий год.

«Я получил сигналы, что правительство США работает над этим вопросом. Конечно, могут быть изменения. Естественно, политический контекст поменялся. Конечно, он изменится еще хуже, когда будем приближаться к выборам. Но высок уровень общественной и политической поддержки. И у нас есть надежда, что этот уровень поддержки материализуется в грантовую помощь бюджету страны на покрытие наших нужд.

Конечно, мы отчитываемся за каждый потраченный доллар. В Украине действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос. Они взаимодействуют с аудиторами, работающими на совместный проект USAID и Deloitte. Мы готовы отчитываться, потому что это в наших интересах. Любой коррупционный скандал отрицательно сказывается на отношении к Украине», добавил он.

Также, по его словам, программа МВФ появилась потому, что это комфортно странам, которые дают нам помощь: «Для них МВФ – это эксперты и аудиторы, которые мониторят все происходящие у нас процессы. Эксперты МВФ взаимодействуют со всеми: Нацбанк, власти, гражданское общество. Они знают все.

И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут – так не работает. Они ведь объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили: "ну у нас здесь ракеты, прилеты". Они же отвечали: "окей, а что у вас с возвратом налогов до довоенного уровня? почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?"

Представители цивилизованного мира хотят понимать, что мы сделали свою часть работы»

Сергей Марченко также отметил, что бюджет Украины пока «искусственный».

«Наш бюджет сейчас искусственный. Потому что ситуация, при которой половина вашего бюджета финансируется снаружи, она искусственна. Мы прожили так ушедший год, этот год и проживем следующий. Но долго так продолжаться не может.

Нам лучше найти способ, как войти в режим, когда мы самостоятельно обеспечиваем себя за счет налогов. И здесь речь должна идти о развитии бизнеса, развитии бизнес-среды, бизнес-климата, инвестициях. Это то, что Украина нуждается больше всего.

Сейчас ситуация такова, что мы получаем миллиарды долларов ежемесячно. Эти средства сразу повышают уровень потребления. Но это потребление генерирует бешеный импорт. Эти средства мало идут на внутренний рынок. То есть мы получили средства от наших партнеров, после чего они сразу же пошли в товары и услуги, которые мы купили у этих партнеров. У них есть рабочие места, они платят налоги, у них развивается бизнес, интеллектуальный потенциал. А мы, к сожалению, просто все проедаем», – подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко

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