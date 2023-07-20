Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Возобновление декларирования будет рассмотрено на ближайшем заседании парламента

Верховная Рада на ближайшем заседании рассмотрит возобновление декларирования, - глава антикоррупционного Комитета Рады.

«Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать»: в Минфине рассказали, какие вопросы возникают к Украине у партнеров

Министр финансов Сергей Марченко: Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей.

Готовы ли хозяйственные суды к реализации норм нового закона об обязательных электронных кабинетах, - комментарий председателя КХС ВС Ларисы Рогач

Залог невозвращения процессуальных документов участников дел – выполнить нормы, предусмотренные ХПК: председатель Кассационного хозяйственного суда Лариса Рогач о новом законе о требованиях регистрации электронных кабинетов участниками дел.

В Сумском апелляционном суде осталось четыре судьи

ВККС планирует временно найти для апелляционного суда еще пять судей.

Не придет умный на зарплаты, которые сейчас получают налоговики, — министр финансов Сергей Марченко

Министр финансов Сергей Марченко рассказал об интеллектуальном потенциале налоговой службы.

  1. Публикации
  2. / В Украине

«Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать»: в Минфине рассказали, какие вопросы возникают к Украине у партнеров

16:13, 20 июля 2023
Министр финансов Сергей Марченко: Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей.
«Почему налогоплательщики других стран должны вас содержать»: в Минфине рассказали, какие вопросы возникают к Украине у партнеров
Фото: mof.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина отчитывается за каждый потраченный доллар иностранной финансовой помощи, и в Украине действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос. Об этом в интервью ЭП рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Так, Украина уже получили от партнеров 23,6 млрд долларов. Плановая цифра 42,4 млрд. долларов.

«Может показаться такое впечатление, что это гарантированная каким-то чудом «манна небесная», которая прилетает и мы, как Министерство финансов, бегаем и расставляем тарелки. К сожалению, это не так.

Каждый доллар или евро, которые мы получаем, – это пот и кровь в буквальном смысле этого слова. Те же США – им комфортнее давать нам оружие, HIMARS, ракеты – все что угодно, но не деньги», – отметил министр.

По его словам, дело в избирателях.

«Избиратели в США не понимают, почему Соединенные Штаты как страна должны содержать наших пенсионеров, врачей, учителей. Они говорят: а что у нас проблем нет?

Для нас это способ выживания, у нас нет другого варианта. Для них все не столь однозначно. Им проще дать оружие, чем бюджетную поддержку», – отметил Сергей Марченко.

На вопрос о том, есть ли риск того, что в 2025 году Украина не получит финансирование от США в необходимых объемах, Сергей Марченко рассказал, что его последняя поездка в Штаты была направлена на коммуникацию, что нам нужна дополнительная поддержка на следующий год.

«Я получил сигналы, что правительство США работает над этим вопросом. Конечно, могут быть изменения. Естественно, политический контекст поменялся. Конечно, он изменится еще хуже, когда будем приближаться к выборам. Но высок уровень общественной и политической поддержки. И у нас есть надежда, что этот уровень поддержки материализуется в грантовую помощь бюджету страны на покрытие наших нужд.

Конечно, мы отчитываемся за каждый потраченный доллар. В Украине действует специальный офис инспекторов США, изучающих этот вопрос. Они взаимодействуют с аудиторами, работающими на совместный проект USAID и Deloitte. Мы готовы отчитываться, потому что это в наших интересах. Любой коррупционный скандал отрицательно сказывается на отношении к Украине», добавил он.

Также, по его словам, программа МВФ появилась потому, что это комфортно странам, которые дают нам помощь: «Для них МВФ – это эксперты и аудиторы, которые мониторят все происходящие у нас процессы. Эксперты МВФ взаимодействуют со всеми: Нацбанк, власти, гражданское общество. Они знают все.

И эти нарративы о том, что у нас война и нам в любом случае помогут – так не работает. Они ведь объективно оценивают ситуацию. В начале войны мы им говорили: "ну у нас здесь ракеты, прилеты". Они же отвечали: "окей, а что у вас с возвратом налогов до довоенного уровня? почему налогоплательщики других стран должны вас содержать?"

Представители цивилизованного мира хотят понимать, что мы сделали свою часть работы»

Сергей Марченко также отметил, что бюджет Украины пока «искусственный».

 «Наш бюджет сейчас искусственный. Потому что ситуация, при которой половина вашего бюджета финансируется снаружи, она искусственна. Мы прожили так ушедший год, этот год и проживем следующий. Но долго так продолжаться не может.

Нам лучше найти способ, как войти в режим, когда мы самостоятельно обеспечиваем себя за счет налогов. И здесь речь должна идти о развитии бизнеса, развитии бизнес-среды, бизнес-климата, инвестициях. Это то, что Украина нуждается больше всего.

Сейчас ситуация такова, что мы получаем миллиарды долларов ежемесячно. Эти средства сразу повышают уровень потребления. Но это потребление генерирует бешеный импорт. Эти средства мало идут на внутренний рынок. То есть мы получили средства от наших партнеров, после чего они сразу же пошли в товары и услуги, которые мы купили у этих партнеров. У них есть рабочие места, они платят налоги, у них развивается бизнес, интеллектуальный потенциал. А мы, к сожалению, просто все проедаем», – подчеркнул он.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Богачова
    Олена Богачова
    державний секретар Міністерства юстиції України
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду