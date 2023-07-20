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  1. В Украине

Киевлянам напомнили об опасности оставления животных в закрытых авто во время жары

22:58, 20 июля 2023
Если температура тела у собак или кошек поднимается выше 40 ° С – в считанные минуты может произойти тепловой удар.
Киевлянам напомнили об опасности оставления животных в закрытых авто во время жары
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
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Полиция Киева напомнила гражданам об опасности оставления домашних животных в закрытых транспортных средствах во время жары. Открытого окна недостаточно, чтобы не допустить нагревания салона автомобиля в жару.

«Для многих людей нормой тела считается – 36,62 °С, а вот у собак и кошек температура выше – от 37,7 °С до 39,9 °С. Поэтому критических температур они добьются гораздо быстрее.

Чем больше собака – тем больше тепла она выделяет и температура растет. Более активные собаки за счет интенсивных движений будут перегреваться быстрее, а охлаждаться очень медленно.

Также нужно учесть, что собака в жарком салоне автомобиля не может позвать на помощь и сообщить о плохом самочувствии! Если температура тела у собак или кошек поднимается выше 40 ° С – в считанные минуты может произойти тепловой удар. Животное потеряет сознание и может умереть от остановки дыхания.

Если же вы решили путешествовать с домашним питомцем – ни в коем случае не оставляйте его самого в автомобиле. Безответственные действия могут повлечь трагические последствия», - отметили в полиции.

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