Як абітурієнту з тимчасово окупованої території вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту – інструкція

Який алгоритм дій вступника із тимчасово окупованої території, який не має документів про повну загальну середню освіту.

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Якщо вступник із тимчасово окупованої території не має документів про повну загальну середню освіту, то йому спочатку потрібно скласти державну підсумкову атестацію (ДПА) як екстерн.

Як зазначають у Мінреінтеграції, для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: «Крим – Україна» або «Донбас – Україна». Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи.

Скласти ДПА також можна онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.

Після цього абітурієнт повинен подати до освітнього центру такі документи:

заяву на вступ;

сертифікат ЗНО 2020-2021 або НМТ;

довідку про взяття на облік ВПО;

документ, що посвідчує особу (за відсутності – свідоцтво про народження);

4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

довідку про успішне проходження державної атестації.

Подати їх можна й онлайн, надіславши на електронну адресу обраного освітнього центру.

Загалом вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи: перший – з 19 до 31 липня (зарахування на бюджет), другий – до 23 вересня (зарахування на контракт).

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