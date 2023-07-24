Как абитуриенту с временно оккупированной территории поступить в вуз без документа о полном среднем образовании – инструкция

Если поступающий с временно оккупированной территории не имеет документов о полном среднем образовании, то ему сначала нужно составить государственную итоговую аттестацию (ДПА) как экстерн.
Как отмечают в Минреинтеграции, для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: «Крым – Украина» или «Донбасс – Украина». Они созданы на базе заведений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу.
Составить ДПА также можно онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.
После этого абитуриент должен подать в образовательный центр следующие документы:
- заявление на поступление;
- сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;
- справку о взятии на учет ВПЛ;
- документ, удостоверяющий личность (при отсутствии – свидетельство о рождении);
- 4 цветные фотографии размером 3х4 см;
- справку об успешном прохождении государственной аттестации.
Подать их можно и онлайн, отправив по электронному адресу избранного образовательного центра.
В целом вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа: первый – с 19 по 31 июля (зачисление на бюджет), второй – до 23 сентября (зачисление на контракт).
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