Как абитуриенту с временно оккупированной территории поступить в вуз без документа о полном среднем образовании – инструкция

Какой алгоритм действий поступающего с временно оккупированной территории, который не имеет документов о полном среднем образовании.

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Если поступающий с временно оккупированной территории не имеет документов о полном среднем образовании, то ему сначала нужно составить государственную итоговую аттестацию (ДПА) как экстерн.

Как отмечают в Минреинтеграции, для этого необходимо подать заявление в один из образовательных центров: «Крым – Украина» или «Донбасс – Украина». Они созданы на базе заведений высшего или профессионального предвысшего образования, куда абитуриент планирует поступать. Выбранное для поступления заведение направит его в прикрепленную школу.

Составить ДПА также можно онлайн, проведя дистанционное собеседование с видеофиксацией.

После этого абитуриент должен подать в образовательный центр следующие документы:

заявление на поступление;

сертификат ЗНО 2020-2021 или НМТ;

справку о взятии на учет ВПЛ;

документ, удостоверяющий личность (при отсутствии – свидетельство о рождении);

4 цветные фотографии размером 3х4 см;

справку об успешном прохождении государственной аттестации.

Подать их можно и онлайн, отправив по электронному адресу избранного образовательного центра.

В целом вступительная кампания 2023 года проходит в два этапа: первый – с 19 по 31 июля (зачисление на бюджет), второй – до 23 сентября (зачисление на контракт).

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